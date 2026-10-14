La criptomoneda principal registró una merma del 2,14% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Bitcoin, la criptomoneda pionera de Satoshi Nakamoto, es refugio de valor con 21M de unidades.

El mercado de criptomonedas cae 2,16% con Bitcoin en u$s81.559,74 tras un descenso del 2,14% este miércoles.

Bitcoin bajó 2,14% en las últimas 24 horas, situándose en u$s81.559,74 por unidad este miércoles, con una capitalización de u$s1,64 billones, según Binance.

El mercado de criptomonedas registra este miércoles 14 de octubre una capitalización de u$s2,74 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.947 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -2,16% en el último día. Bitcoin lidera con un 59,86% de dominancia, seguido por Ethereum con el 10,83%. Las otras monedas digitales agruparon el 29,31% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 14 de octubre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s81.559,74 (-2,14%)

Ethereum: u$s2.430,13 (-3,46%)

BNB: u$s728,40 (-2%)

Ripple: u$s1,33 (-3,04%)

Solana: u$s103,86 (-3,14%)

Cardano: u$s0,23 (-3,03%)

Polkadot: u$s1,12 (-2,66%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,56%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al miércoles 14 de octubre:

Bitcoin: $132,59 millones

Ethereum: $3,93 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.155,01

Solana: $168.724

Cardano: $368,64

Polkadot: $1.824,76

Dogecoin: $133,27

Polygon: $156,48

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este miércoles 14 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.613,10

DAI: $1.623,71

USDC: $1.614,30

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en revolucionar la economía global. Su misión es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque conlleva un gran consumo de energía.

Con el tiempo, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de las transacciones, han surgido soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más importante, a pesar de su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, con un impacto considerable en el sector financiero global.