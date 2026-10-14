Mientras los expertos ponen bajo la lupa la volatilidad, crece la preocupación por la influencia de factores globales sobre los activos digitales

La dinámica del ecosistema cripto atraviesa una fase de maduración estructural donde el comportamiento de las cotizaciones responde de manera creciente a las mismas variables macroeconómicas que rigen en Wall Street. En un contexto donde la principal criptomoneda del mercado cotiza en el rango de los u$s83.000, los analistas del sector descartan que las subas estacionales del calendario bursátil operen de forma automática.

En diálogo con iProUP, el country manager de Bybit para América Latina, Patricio Mesri, analizó la coyuntura del mercado y relativizó la vigencia del tradicional mito alcista del mes: "El llamado Uptober es una tendencia histórica, pero no significa que Bitcoin necesariamente vaya a subir durante octubre. Actualmente cotiza en los u$s83.000 y atraviesa correcciones similares a las que observamos en activos tradicionales como el oro. Se comporta cada vez más como un commodity digital, influenciado por la liquidez global, las tasas de interés y el apetito por el riesgo".

El especialista remarcó que, a pesar de que el activo acumula tres meses consecutivos de recuperación tras una corrección importante, aún permanece por debajo de sus máximos históricos: "Para entender su evolución, hoy es fundamental observar la liquidez global, los flujos de los ETFs y la participación institucional. Conviene distinguir los movimientos de corto plazo de las decisiones de acumulación de los grandes inversores; que el precio se estanque o retroceda durante algunas semanas no implica que haya desaparecido el interés".

¿Por qué Wall Street y el precio del petróleo pueden condicionar a Bitcoin?

El vínculo entre las acciones estadounidenses y los activos digitales no se basa en un acople directo, sino en el canal de las condiciones crediticias.

Aunque los máximos históricos del S&P 500 y del Nasdaq reflejan el auge de la inteligencia artificial y los balances tecnológicos, ese mayor apetito por el riesgo no arrastra linealmente a Bitcoin.

Según explicó Mesri, la variable determinante es el costo del dinero: si las cotizaciones internacionales del petróleo impulsan nuevamente la inflación y elevan las expectativas de nuevas subas de tasas por parte de los bancos centrales, la disposición a asumir riesgo se reducirá tanto en la renta variable como en el universo cripto.

Esta misma correlación afectó al oro, que durante septiembre de 2026 registró una contracción del 8,5% tras haber avanzado un 13,3% en agosto.

Para el directivo, un dólar más fuerte y rendimientos elevados en los bonos del Tesoro estadounidense restan atractivo a los activos que no abonan una renta periódica, demostrando que las tensiones geopolíticas pueden generar efectos contrapuestos si encarecen el crudo y fuerzan tasas más altas.

¿Cómo transformará la tokenización de activos del mundo real el negocio bursátil tradicional?

Más allá de las fluctuaciones en el precio de las divisas virtuales, la verdadera disrupción de infraestructura financiera avanza sobre la tokenización de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés):

De acuerdo con estimaciones de Security Token Market publicadas por CoinDesk, el mercado global de activos tokenizados alcanzará los u$s30 billones hacia 2030.

Esta tecnología permite representar acciones, deuda corporativa y materias primas sobre redes blockchain, habilitando negociaciones continuas:

Operatoria ininterrumpida: La infraestructura elimina la restricción de horarios bancarios. "No tiene demasiado sentido que en un mundo completamente digital tengamos que esperar a que abra una bolsa para operar. Blockchain permite mercados 24/7 , liquidaciones más eficientes y mayor transparencia", remarcó Mesri.

Desintermediación y costos: El sistema permite auditar transacciones directamente en la cadena de bloques sin depender de reportes de terceros, lo que reduce costos operativos pero genera resistencia en intermediarios tradicionales como custodios y sociedades de bolsa que ven desafiado su modelo de negocio .

Riesgos de descalce horario: El directivo advirtió que operar acciones tokenizadas con el mercado tradicional cerrado puede abrir brechas de precios temporales respecto al último cierre oficial, en especial ante noticias corporativas de última hora, diferencias que los mecanismos de arbitraje absorben de forma gradual.

Para las plataformas globales, la meta consiste en unificar el acceso a instrumentos internacionales y activos tradicionales bajo una misma cuenta regulada, simplificando la gestión de carteras para los inversores de toda la región.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de activos digitales, infraestructura financiera y tokenización. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.