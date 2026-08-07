Estafadores aprovecharon anuncios patrocinados en Google para vaciar las billeteras de criptomonedas mediante un ataque de phishing

Este ataque resalta la vulnerabilidad de la ingeniería social; Trezor nunca solicita la seed phrase en su web oficial.

El sitio fraudulento se presentó como anuncio patrocinado en Google, solicitando la "seed phrase" de la billetera.

Un usuario perdió todos sus ahorros en un caso de phishing criptomonedas al usar un sitio falso de Trezor.

Un nuevo caso de phishing volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los usuarios de criptomonedas, incluso cuando acceden a sitios aparentemente legítimos desde el buscador de Google.

Un usuario perdió los ahorros de toda su vida tras ingresar a un sitio falso de Trezor que aparecía como anuncio patrocinado en los primeros resultados de búsqueda.

Según trascendió, la víctima buscó la página oficial del fabricante de billeteras físicas Trezor mediante Google y terminó haciendo clic en un anuncio pago que imitaba la identidad visual de la empresa.

El enlace dirigía a un sitio fraudulento prácticamente idéntico al original, donde se le solicitó ingresar la frase de recuperación (seed phrase) de su billetera.

Ese dato, compuesto por una serie de palabras únicas, constituye la llave maestra para acceder a los fondos almacenados en una wallet.

Una vez introducida en el sitio falso, los atacantes obtuvieron control total sobre los activos y transfirieron las criptomonedas a direcciones bajo su dominio, dejando al usuario sin posibilidad de recuperar su dinero.

Cómo hace esta modalidad de ataque para seguir vigente

Aunque las billeteras de hardware como Trezor son consideradas una de las alternativas más seguras para almacenar criptomonedas, este tipo de incidentes demuestra que el eslabón más vulnerable suele ser la ingeniería social y no el dispositivo en sí.

Los ciberdelincuentes recurren cada vez más a anuncios patrocinados, dominios muy similares a los originales y páginas clonadas para engañar a las víctimas.

El objetivo es convencerlas de revelar información que nunca debería compartirse, especialmente la frase semilla.

Trezor reiteró que jamás solicita a sus clientes ingresar la seed phrase en un sitio web ni compartirla con terceros.

La empresa también advirtió sobre campañas de phishing mediante correos electrónicos, aplicaciones falsas y otros métodos diseñados para robar credenciales de acceso.

Falso sitio de Trezor en Google permitió estafar a usuarios (Fuente: Imagen creada por IA)

Cómo evitar caer en la estafa

Especialistas en ciberseguridad recomendaron adoptar algunas medidas básicas para reducir el riesgo.

Algunos de los consejos son:

Escribir manualmente la dirección oficial del sitio en lugar de ingresar mediante anuncios patrocinados

Verificar cuidadosamente el dominio antes de introducir cualquier información

Nunca compartir la frase semilla ni ingresarla fuera del dispositivo de recuperación oficial

Utilizar marcadores (favoritos) para acceder siempre a las páginas oficiales de servicios relacionados con criptomonedas

Desconfiar de mensajes o sitios que generen sensación de urgencia o adviertan sobre supuestos problemas con la billetera

El caso vuelve a abrir el debate sobre la responsabilidad de las plataformas publicitarias para detectar anuncios maliciosos que suplantan marcas reconocidas.

Aunque las campañas fraudulentas suelen ser eliminadas una vez detectadas, los atacantes continúan creando nuevas variantes para captar víctimas antes de que sean bloqueadas.