La plataforma lleva a la blockchain notas tokenizadas que replican a empresas privadas, con trading 24/7, sin permisos y sin esperar una IPO

Inversores elegibles operarán en mercados secundarios y usarán tokens en DeFi, obteniendo liquidez sin esperar una IPO.

El 87% de grandes empresas en EE.UU. son privadas, limitando el acceso y la liquidez para muchos inversores.

Operatoria sin permisos, las 24 horas y los 7 días en mercados secundarios; exposición a compañías antes de su salida a bolsa, sin esperar una IPO para obtener liquidez; y tokens libremente transferibles y componibles en el ecosistema DeFi son los tres diferenciales que ofrece Ondo Private Markets, la nueva plataforma de Ondo Finance.

La iniciativa permite llevar a la blockchain notas tokenizadas que replican el desempeño económico de empresas privadas referentes de sus industrias, explicó la firma en un informe al que accedió iProUP.

El primer mercado, vinculado a una empresa de IA en etapa pre-IPO, comenzó a operar esta semana.

A medida que amplíe la oferta, sumará compañías líderes de robótica, ciberseguridad, biotecnología e infraestructura, entre otros sectores.

La empresa también mencionó defensa, energía y espacio como futuras áreas.

Por qué el 87% de las grandes empresas de EE. UU. no cotiza en Wall Street

La gran mayoría de las grandes empresas de EE. UU. son privadas: el 87% de las que facturan más de u$s100 millones al año no cotiza en bolsa.

Entre ellas están las compañías que impulsan la próxima generación de tecnología.

Por eso, los inversores minoristas quedan fuera de muchas de las mayores oportunidades de creación de valor.

La exposición a las startups más destacadas se concentra en instituciones y fondos de capital de riesgo.

Incluso quienes ingresan pueden esperar años para desinvertir.

Hasta ahora, los mercados privados no ofrecían ni acceso amplio ni una salida fluida.

Cómo funciona Ondo Private Markets: notas tokenizadas, no acciones

La exposición se instrumenta a través de notas tokenizadas. El pago de cada nota está vinculado al valor por acción de las acciones ordinarias de la empresa de referencia en un evento de liquidez calificado, como una IPO o una adquisición.

Los tokens son libremente transferibles y componibles onchain, por lo que pueden transferirse o usarse como capital productivo en el ecosistema DeFi.

Los inversores elegibles pueden operar en mercados secundarios o mantener las notas en billeteras de autocustodia. Podrán entrar, salir o ajustar sus posiciones en cualquier momento, sin esperar una IPO para obtener liquidez.

Según Ian De Bode, CEO interino y presidente de Ondo Finance, el producto ofrece exposición tokenizada a las mejores empresas del mundo, con operatoria las 24 horas sobre infraestructura sin permisos.

La oferta está dirigida a inversores elegibles no estadounidenses, bajo la Regulación S. Las notas no son acciones: los compradores tienen obligaciones del emisor y no capital ni derechos de voto en las empresas. Según el análisis de Forkast, se trata de obligaciones sin garantía de una sociedad vehículo (SPV), lo que implica riesgo crediticio del emisor.

Ondo no reveló el nombre de la empresa de IA ni los montos de activos bajo gestión en el lanzamiento. Ondo Private Markets se apoya en la infraestructura institucional de sus plataformas de acciones y bonos del Tesoro tokenizados, que suman u$s3.700 millones en valor total bloqueado (TVL) y más de 1 millón de tenedores acumulados.

Ondo Finance es una compañía de tecnología basada en blockchain enfocada en la tokenización de activos del mundo real (RWA), para que los mercados de capitales sean más accesibles, transparentes y eficientes.