La criptomoneda número cinco bajó 1,20% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, esta blockchain desafía a Ethereum con "Proof of History" para velocidad.

El mercado cripto global decreció 0,10% hasta u$s2,80 billones; su valor en Argentina es $174.031,40.

Solana cotiza hoy 13/10 a u$s107,62, con una baja del 1,20%, alcanzando una capitalización de u$s63.405 millones.

Este martes, Solana experimentó un retroceso de 1,20%, ubicando su precio en u$s107,62 y llevando su capitalización de mercado a u$s63.405,18 millones, según el panel de Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, martes 13 de octubre, una capitalización de u$s2,80 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.942 monedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un 0,10% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,82%, seguido por Ethereum con un 10,96%. El resto suma un 29,22%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 13 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s83.444,98 (0,78%)

Ethereum: u$s2.516,12 (-0,50%)

BNB: u$s744,80 (-0,25%)

Ripple: u$s1,37 (-0,34%)

Solana: u$s107,62 (-1,20%)

Cardano: u$s0,24 (-3,42%)

Polkadot: u$s1,16 (-6,40%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,84%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este martes 13 de octubre:

Bitcoin: $134,73 millones

Ethereum: $4,06 millones

BNB: $1,20 millones

Ripple: $2.221,58

Solana: $174.031,40

Cardano: $381,19

Polkadot: $1.883,36

Dogecoin: $136,55

Polygon: $161,82

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este martes 13 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.610,90

DAI: $1.619,59

USDC: $1.611,60

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que representa una revolución en el mundo de las criptomonedas. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, su objetivo era superar los límites de escalabilidad de redes como Bitcoin y Ethereum.

Su tecnología innovadora, "Proof of History", permite ordenar transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, lo que aumenta la velocidad y reduce los costos. En comparación, Ethereum, en sus comienzos, podía procesar unas 15 transacciones por segundo, mientras que Solana maneja miles, posicionándose como una de las redes más rápidas.

Con la introducción de su red principal en 2020, Solana comenzó a destacarse como una opción ideal para desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución a los altos costos de gas que aquejan a Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente, atrayendo a usuarios y desarrolladores gracias a su enfoque en la eficiencia y la accesibilidad. Aunque Ethereum sigue liderando en términos de adopción global, Solana se ha consolidado como una alternativa robusta y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado desafíos significativos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. No obstante, la comunidad y el equipo detrás del proyecto han trabajado arduamente para fortalecer su infraestructura y mejorar su propuesta.

Hoy en día, Solana es vista como una blockchain de vanguardia, que combina velocidad, costos bajos y eficiencia, convirtiéndose en una fuerte competidora en la industria y un desafío directo para Ethereum.