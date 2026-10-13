La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un alza del 0,75% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Creado en 2009 por Satoshi Nakamoto, Bitcoin se posiciona como refugio de valor pese a su volatilidad.

El mercado de criptomonedas suma u$s2,80 billones; Bitcoin representa el 59,82% de la participación total.

Este martes, Bitcoin, logró una capitalización de u$s1,68 billones, tras experimentar un alza de 0,75% en las últimas 24 horas, operando a u$s83.424,89 en la plataforma de Binance.

Este martes 13 de octubre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,80 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.942 monedas.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un 0,07% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 59,82%, Ethereum logró un 10,96%, y las demás monedas un 29,22%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 13 de octubre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s83.424,89 (0,75%)

Ethereum: u$s2.515,71 (-0,53%)

BNB: u$s744,83 (-0,25%)

Ripple: u$s1,37 (-0,36%)

Solana: u$s107,63 (-1,21%)

Cardano: u$s0,24 (-3,51%)

Polkadot: u$s1,16 (-6,43%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,85%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este martes 13 de octubre:

Bitcoin: $134,61 millones

Ethereum: $4,06 millones

BNB: $1,20 millones

Ripple: $2.221,58

Solana: $174.031,40

Cardano: $381,19

Polkadot: $1.883,36

Dogecoin: $136,55

Polygon: $161,82

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al martes 13 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.610,50

DAI: $1.619,59

USDC: $1.611,60

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en revolucionar la economía global. Su misión es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque conlleva un gran consumo de energía.

Con el tiempo, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de las transacciones, han surgido soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más importante, a pesar de su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, con un impacto considerable en el sector financiero global.