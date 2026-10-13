La criptomoneda de mayor capitalización ganó 0,75% en las últimas 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Adquirí criptomonedas seguro en Argentina abriendo cuenta en exchanges reguladas por CNV como Binance, evitando plataformas riesgosas.

La capitalización global de criptomonedas alcanza u$s2,80 billones; en Argentina, Bitcoin cotiza a $134,61 millones.

Bitcoin sube 0,75% a u$s83.423 y lidera el mercado global de criptomonedas con 59,83% de dominancia.

Este martes, Bitcoin alcanzó los u$s83.423,13 tras un incremento de 0,75% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s1,68 billones, de acuerdo con Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,80 billones este martes 13 de octubre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un retroceso del 0,03% en las últimas horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 59,83%, Ethereum mantiene un 10,97%, y el resto agrupa el 29,20%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al martes 13 de octubre son:

Bitcoin: u$s83.423,13 (0,75%)

Ethereum: u$s2.516,25 (-0,53%)

BNB: u$s744,83 (-0,25%)

Ripple: u$s1,37 (-0,36%)

Solana: u$s107,64 (-1,21%)

Cardano: u$s0,24 (-3,53%)

Polkadot: u$s1,16 (-6,45%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,86%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este martes 13 de octubre:

Bitcoin: $134,61 millones

Ethereum: $4,06 millones

BNB: $1,20 millones

Ripple: $2.221,58

Solana: $174.031,40

Cardano: $381,19

Polkadot: $1.883,36

Dogecoin: $136,55

Polygon: $161,82

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este martes 13 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.610,50

DAI: $1.619,62

USDC: $1.611,60

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange reconocida, como Binance, Bitgett y otras plataformas. Estas compañías están registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU) que facilita las transferencias en pesos. Esto permite fondear la cuenta para comprar criptomonedas de manera rápida.

Una vez habilitada la cuenta, el usuario debe elegir la criptomoneda deseada y adquirirla utilizando pesos. Algunas exchanges también aceptan tarjetas de crédito mediante procesadores internacionales o servicios como Mercado Pago.

Además, estas plataformas permiten intercambiar distintos activos virtuales y enviar criptomonedas a través de QR o claves públicas hacia otras exchanges o billeteras sin custodia.

Otra opción es usar el sistema de persona a persona (P2P), donde usuarios compran y venden directamente.

En este caso, es clave evaluar la reputación del vendedor, la cantidad de operaciones realizadas y otros detalles, como el tiempo de liberación promedio.

Los especialistas sugieren evitar plataformas inseguras, como Paxful, que tiene denuncias de usuarios. Estas plataformas carecen de herramientas de detección para prevenir enlaces maliciosos que redirigen a sitios fraudulentos.