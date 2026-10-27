La inversión en un activo descentralizado como Bitcoin y las criptomonedas no elimina la obligación de pagar impuestos. Más teniendo en cuenta que el país se adhirió al Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), un marco de intercambio de información entre agencias recaudadoras de países adherentes.

Qué impuestos cobra ARCA sobre las criptomonedas

La contadora especializada en cripto Aldana Fernández afirma que "hay que hacer una distinción fundamental entre holdear criptos y hacer swaps entre criptos u operaciones de compraventa con finalidad de obtener un resultado".

En el caso de holdear, "el impuesto aplicable es Bienes Personales, que grava el patrimonio del contribuyente al 31 de diciembre de cada año. Las criptos se valuan a su costo histórico o de compra", indica, algo que no quedó legislado a valor de mercado, favorable para el contribuyente.

Si se trata de personas humanas, indica que "la diferencia de valuación o cotización de las tenencias no está gravada en Ganancias mientras no exista la enajenación que genere el resultado". Caso contrario, afirma que "son aplicables el Impuesto Cedular o a las Ganancias, que son anuales, por los resultados obtenidos en un año calendario: se liquidan y pagan en junio del año siguiente".

Además, hace una distinción según dónde se vendió la criptomoneda:

Localmente : "La renta es de fuente argentina y aplica el Impuesto Cedular , que no tiene anticipos"

: "La renta es de fuente argentina y aplica el , que no tiene anticipos" Exterior: "Es de fuente extranjera, aplica Ganancias, segunda categoría, fuente extranjera y tiene 5 anticipos anuales"

"La alícuota aplicable en ambos casos es del 15% de la ganancia neta obtenida y aplica una deducción especifica o mínimo no imponible respectivamente, que para 2026 es de $6.019.671,36", puntualiza Fernández.

ARCA refuerza el control sobre las criptomonedas y prepara el intercambio global de datos

Qué deben hacer los inversores para cumplir con ARCA

Fernández enumera la tarea que deben llevar a cabo los arbitradores de criptomonedas:

Llevar un registro en Excel de sus operaciones , para liquidar el impuesto y realizar las certificaciones contables necesarias a presentar ante bancos, billeteras o exchanges

, para liquidar el impuesto y realizar las certificaciones contables necesarias a presentar ante bancos, billeteras o exchanges Guardar todos los comprobantes fiat y cripto de las operaciones

Tener el capital inicial fiat justificado

Según la experta, "uno de los puntos de mayor dolor de los arbitradores o holders que liquidan" sus activos virtuales es cuando los pesos llegan a una cuenta.

"El depósito bancario o en billetera virtual no convierte por sí mismo ese dinero en una ganancia gravada. La pregunta tributaria es: ¿de dónde salió el dinero y cuál es la operación que lo originó?", aclara. Por lo tanto, debe demostrar:

Cómo obtuvo originalmente los fondos

Cuándo compró las cripto

En qué exchange

Qué cantidad adquirió

Cuándo las vendió

Cuál fue el precio de compra y venta

Qué comisiones pagó

Qué información recibe el fisco de las billetleras

Fernández indica: "Para determinar cuánto sabe hoy ARCA sobre los movimientos de los argentinos en billeteras y exchanges, hay que separar 2 fuentes de información".

1. Exchanges locales (PSAV)

Advierte que "son alcanzados por el régimen de información de ARCA establecido en la RG 4614/2019. Están obligados a presentar una declaración informativa mensual (F 8126) con datos de sus usuarios y movimientos, a partir de cierto límite".

"La información solo deberá reportarse respecto de aquellos usuarios cuyos ingresos o egresos totales registrados en el período a informar y/o el saldo final al último día hábil del período mensual informado de la totalidad de las cuentas a reportar resulte igual o superior a $50 millones para individuos y $30 millones para personas jurídicas", dice..

Además, añade que "las tenencias en moneda extranjera y cripto se convierten a pesos para determinar el umbral. Pero que una operación esté por debajo no significa que ARCA no pueda conocerla por otras vías, como solicitando la información al exchange".

En efecto, cada plataforma informa al organismo

Nómina de cuentas de cada cliente

de cada cliente Montos totales en pesos de ingresos, egresos y saldo final mensual de ventas cripto–fiat o de swaps (cripto–cripto)

de ventas cripto–fiat o de swaps (cripto–cripto) Otros datos: CUIT/CUIL, apellido y nombre o Denominación, nacionalidad, CVU/CBU, tipo de operación e incluso información sobre cuentas otorgadas por terceros cuando la plataforma permite operar con ellas

2. Plataformas del exterior

Fernández remarca que el "CARF todavía no está operativo para Argentina como régimen de intercambio automático", que busca "transparentar las operaciones internacionales con criptoactivos". Según la experta, el estándar contempla:

Intercambios cripto-fiat y cripto-cripto

Transferencias de activos virtuales

Valores de adquisición y de venta

Determinadas transferencias hacia wallets externas

"Hoy, ARCA tiene una ventana mucho más directa sobre las operaciones realizadas en plataformas alcanzadas por sus regímenes locales. Para exchanges del exterior, el gran cambio será CARF: Argentina se comprometió a comenzar el intercambio automático a más tardar en septiembre de 2029", resalta.

Qué información se va a reportar por CARF

Fernández enumera cuáles serán los datos que ARCA tendrá mediante el CARF:

Datos del titular : nombre, domicilio, jurisdicción de residencia fiscal, TIN ( equivalente al CUIT/ CUIL), exchange

: nombre, domicilio, jurisdicción de residencia fiscal, TIN ( equivalente al CUIT/ CUIL), exchange Compras de cripto : importe total, cantidad de unidades y operaciones por cada criptoactivo

: importe total, cantidad de unidades y operaciones por cada criptoactivo Ventas de cripto : importe total, número de transacciones y unidades

: importe total, número de transacciones y unidades Cripto - cripto : valor de mercado, cantidad de unidades y operaciones

: valor de mercado, cantidad de unidades y operaciones Transferencias hacia y desde wallets de autocustodia : operaciones hacia direcciones que no estén identificadas como pertenecientes a otra exchange o entidad, indicando número de unidades y valor agregado en moneda fiat

: operaciones hacia direcciones que no estén identificadas como pertenecientes a otra exchange o entidad, indicando número de unidades y valor agregado en moneda fiat Pagos de bienes o servicios con cripto: la categoría de Reportable Retail Payment Transactions contempla operaciones por encima de u$s50.000

"Ambos regímenes informativos (RG AFIP 4614/2019 y CARF) no crean la obligación tributaria. La obligación de declarar una renta existe, aunque ARCA todavía no haya recibido información automática de la exchange", concluye.