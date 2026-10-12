Vitalik Buterin planteó una estrategia que incluye pruebas de conocimiento cero, STARKs recursivos y mejoras en los mecanismos de consenso

Aunque sin fechas, la hoja de ruta genera expectativas en el mercado de criptomonedas y el precio de ETH.

El plan busca optimizar la escalabilidad, seguridad y privacidad de Ethereum con tecnologías como pruebas de conocimiento cero.

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, presentó una ambiciosa hoja de ruta para mejorar la red hacia 2030.

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, planteó una hoja de ruta para mejorar la escalabilidad, la seguridad y la privacidad de la red de cara a 2030.

La estrategia busca que Ethereum pueda procesar más operaciones y sumar herramientas para proteger la información de sus usuarios.

Entre las tecnologías mencionadas se encuentran las pruebas de conocimiento cero, que permiten verificar información sin revelar todos los datos que hay detrás.

También se contempla los STARKs recursivos, una tecnología que ofrece la chance de combinar y verificar pruebas criptográficas de forma más eficiente.

A esto se suman mejoras en el consenso, el mecanismo que permite que los participantes de la red acuerden qué operaciones son válidas.

Aunque todavía no hay fechas confirmadas para implementar estas mejoras, el plan coincide con expectativas del mercado sobre la evolución del precio de ETH.

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, presentó objetivos tecnológicos de la red para 2030

Una hoja de ruta con horizonte en 2030

El plan marca una dirección para el desarrollo de la red, pero todavía faltan precisiones sobre sus etapas y plazos. Para conocer los avances será necesario seguir los anuncios de Buterin y de la Fundación Ethereum.

Estos pasos permitirán comprobar qué propuestas avanzan hacia su implementación. Hasta entonces, no es posible determinar cuándo estarán disponibles las mejoras ni medir su impacto en el rendimiento de la blockchain.

El desafío será aumentar la capacidad de Ethereum sin descuidar la seguridad y la privacidad. Para evaluar los resultados, también será necesario conocer los detalles técnicos de cada cambio y las pruebas que respalden su funcionamiento.

La hoja de ruta también aparece en un contexto de expectativas sobre el precio de Ethereum. Según la información publicada, ETH cotiza entre u$s2.526 y u$s2.560, con una capitalización de mercado cercana a u$s310.000 millones.

La cobertura también mencionó mercados de predicción en los que algunos participantes evaluaban la posibilidad de que ETH llegara a u$s3.300 hacia fines de octubre de 2026. Sin embargo, esas estimaciones reflejan expectativas del mercado y no garantizan que el precio alcance ese nivel.

Las mejoras tecnológicas podrían influir en la percepción de los inversores sobre el futuro de Ethereum, pero todavía no hay evidencia de que la hoja de ruta haya generado un efecto concreto en la cotización.