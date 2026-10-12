En las últimas 24 horas, la sexta mayor criptomoneda bajó 0,58%. Los valores actuales de otras divisas digitales y dólares cripto

La blockchain Solana destaca por su algoritmo Proof of History que permite mayor escalabilidad y menores costos operativos frente a redes como Ethereum.

El ecosistema cripto global registra una capitalización de u$s2,79 billones, con Bitcoin liderando el mercado al mantener una predominancia del 59,37%.

Solana cotiza a u$s108,96 tras registrar una baja del 0,58% en las últimas 24 horas, alcanzando una capitalización de mercado de u$s64.189,73 millones.

Según el panel de Binance, Solana, la sexta criptomoneda líder, bajó 0,58% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s108,96, con una capitalización de mercado de u$s64.189,73 millones.

Este lunes 12 de octubre, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,79 billones, según el registro de CoinMarketCap con 39.884 monedas.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un -0,42% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 59,37% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 11%. Las demás criptomonedas representan el 29,63%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha lunes 12 de octubre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s82.548,43 (-0,59%)

Ethereum: u$s2.517,19 (0,51%)

BNB: u$s745,29 (-0,53%)

Ripple: u$s1,38 (-1,45%)

Solana: u$s108,96 (-0,58%)

Cardano: u$s0,24 (-2,05%)

Polkadot: u$s1,25 (0,92%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,86%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, lunes 12 de octubre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $133,29 millones

Ethereum: $4,07 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.240,61

Solana: $177.294,60

Cardano: $397,29

Polkadot: $2.041,34

Dogecoin: $138,72

Polygon: $170,37

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al lunes 12 de octubre:

USDT: $1.610

DAI: $1.618,37

USDC: $1.611,20

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.