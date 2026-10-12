La criptomoneda número dos por capitalización tuvo un alza del 1,12% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Sus innovaciones impulsaron la tokenización (NFTs, stablecoins), la Web3 y un futuro digital descentralizado.

Ethereum, creado por Vitalik Buterin en 2015, revolucionó el blockchain con sus contratos inteligentes y dApps.

El valor de Ethereum subió 1,12% a u$s2.533,01 hoy, destacando su rol en el mercado cripto global.

Según el panel de Binance, Ethereum, la segunda criptomoneda líder, subió 1,12% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s2.533,01, con una capitalización de mercado de u$s309.350,39 millones.

El mercado cripto global asciende a u$s2,81 billones de capitalización este lunes 12 de octubre, de acuerdo con CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un 0,03% en el último día. Bitcoin lidera con una dominancia del 59,38%, mientras Ethereum capturó un 11,02%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,59% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este lunes 12 de octubre, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s82.911,91 (-0,20%)

Ethereum: u$s2.533,01 (1,12%)

BNB: u$s747,21 (-0,21%)

Ripple: u$s1,39 (-0,81%)

Solana: u$s109,67 (0,22%)

Cardano: u$s0,25 (-0,74%)

Polkadot: u$s1,25 (1,22%)

Dogecoin: u$s0,09 (0,27%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este lunes 12 de octubre:

Bitcoin: $133,27 millones

Ethereum: $4,07 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.240,61

Solana: $177.294,60

Cardano: $397,29

Polkadot: $2.041,34

Dogecoin: $138,72

Polygon: $170,37

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al lunes 12 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.610

DAI: $1.618,23

USDC: $1.611,20

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores en el mundo de las criptomonedas.

A diferencia de Bitcoin, que se centra principalmente en ser una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la posibilidad de ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) a través de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, eliminando la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a una exitosa campaña de financiamiento colectivo en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), rápidamente se convirtió en una de las más relevantes en el ecosistema blockchain.

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, permitieron que Ethereum fuera más allá de las simples transacciones monetarias, abriendo el camino para la automatización de una amplia variedad de procesos en diversas industrias.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, lo que permitió la creación de monedas digitales como las stablecoins y los NFT.

Las stablecoins, cuya cotización está respaldada por activos tradicionales, ofrecen una mayor estabilidad, mientras que los NFT han revolucionado el mercado del arte digital, permitiendo la creación de objetos únicos y coleccionables en forma de tokens.

Otro avance significativo de Ethereum fue la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la creación de redes como BNB y Avalanche, basadas en su estructura.

Además, la introducción de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, mejoraron la escalabilidad y el procesamiento de transacciones, permitiendo un mayor rendimiento sin congestionar la red principal.

Ethereum también ha sido un actor clave en el desarrollo de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo, que promueve la privacidad, la transparencia y la autonomía, está cambiando la forma en que interactuamos con la red y plantea un futuro donde los intermediarios, como gobiernos y grandes empresas, son reemplazados por tecnologías descentralizadas.