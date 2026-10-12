La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un baja del 0,47% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Los inversores mantienen a Bitcoin como activo de refugio frente a la inflación debido a su emisión limitada de 21 millones de unidades disponibles.

El mercado global de criptomonedas registra una caída del 0,17%, con Bitcoin liderando el sector al concentrar el 59,34% de la participación total.

Bitcoin cotiza a u$s82.684,13 tras una baja diaria del 0,47%, manteniendo una capitalización de mercado de u$s1,66 billones según Binance.

Según el panel de Binance, Bitcoin, la criptomoneda líder, bajó 0,47% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s82.684,13, con una capitalización de mercado de u$s1,66 billones.

CoinMarketCap registra este lunes 12 de octubre un total de u$s2,80 billones en capitalización de mercado para más de 39.884 criptomonedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -0,17% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 59,34%, seguido por Ethereum con un 11,01%. El resto de monedas captó un 29,64%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 12 de octubre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s82.684,13 (-0,47%)

Ethereum: u$s2.530,11 (1%)

BNB: u$s747,18 (-0,26%)

Ripple: u$s1,39 (-0,93%)

Solana: u$s109,72 (0,14%)

Cardano: u$s0,25 (-1,19%)

Polkadot: u$s1,26 (1,49%)

Dogecoin: u$s0,09 (0,11%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al lunes 12 de octubre:

Bitcoin: $133,27 millones

Ethereum: $4,07 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.240,61

Solana: $177.294,60

Cardano: $397,29

Polkadot: $2.041,34

Dogecoin: $138,72

Polygon: $170,37

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al lunes 12 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.610

DAI: $1.618,23

USDC: $1.611,20

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que ha revolucionado la forma en que realizamos transacciones financieras. Su objetivo es ofrecer una alternativa descentralizada sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones realizando complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque también implica un gran consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas relacionados con la escalabilidad y los costos de transacción, se han implementado soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido criticada por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en el valor, pero sigue siendo la criptomoneda más relevante con un impacto significativo en el sistema financiero global.