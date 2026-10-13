El registro marca el inicio de un esquema regulado que combina exchanges y custodios, con un plazo de adaptación hasta septiembre de 2027

Entidades como Sberbank y VTB ya planean lanzar productos con Bitcoin y Ether, marcando un avance único frente a EE. UU.

La ley de activos digitales rusa prohíbe las criptomonedas como pago, pero permite inversión y trading regulado.

Rusia dio un paso clave en la formalización de su mercado cripto al aprobar a los primeros nueve operadores oficiales bajo la nueva ley de activos digitales, que incluye a gigantes bancarios como Sberbank y VTB.

El registro marca el inicio de un esquema regulado que combina exchanges y custodios, con un plazo de adaptación hasta septiembre de 2027.

El Banco Central de Rusia inscribió a cinco depositarios digitales y cuatro operadores de intercambio de criptomonedas, en cumplimiento de la normativa que entró en vigor el 1 de septiembre de 2026.

Entre los autorizados se destacan Sberbank como custodio y VTB Bank en ambas categorías, algo que muestra el interés de los principales bancos del país en participar activamente en el nuevo mercado regulado.

Junto a ellos figuran empresas como Atomyze, Voltari, Cloud Infrastructure, Zefir, Sistema Crypto y T-Invest Lab, que conforman el primer grupo de instituciones habilitadas.

La ley promulgada por Vladímir Putin en agosto pasado establece un marco de supervisión estatal para las exchanges, custodios e inversores, aunque mantiene la prohibición de utilizar criptomonedas como medio de pago dentro del territorio ruso.

Rusia habilitó a 9 operadores cripto y dio plazo hasta 2027 para completar la adaptación regulatoria

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En este esquema, los custodios digitales podrán registrar divisas y derechos digitales, procesar transferencias y ofrecer acceso seguro a las direcciones donde se almacenan los activos.

Los operadores de intercambio, por su parte, tendrán la facultad de comprar y vender criptomonedas por cuenta propia, fuera de los mercados organizados.

El plazo de transición fijado por el Banco de Rusia se extiende hasta el 1 de septiembre de 2027, momento en el cual las entidades deberán haber completado la adecuación plena a las exigencias regulatorias.

No obstante, algunas instituciones ya aceleran sus planes: Sberbank proyecta lanzar productos financieros con Bitcoin, Ether y Tether a partir del 1 de diciembre, mientras que VTB planea abrir operaciones minoristas en noviembre y su propio exchange en diciembre de 2026.

El avance ruso contrasta con la situación en los Estados Unidos, donde la discusión legislativa sobre la regulación cripto sigue estancada.

El senado estadounidense no logró aprobar en septiembre de este año la Ley CLARITY, que buscaba delimitar competencias entre la SEC y la CFTC.

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En paralelo, entró en vigor la Ley sobre la moneda digital y los derechos digitales, que establece un marco regulatorio completo para las criptomonedas.

La normativa permite la inversión y el trading de activos digitales, pero mantiene la prohibición de usarlos como medio de pago dentro del país, preservando al rublo como única moneda de curso legal.

Las exchanges reguladas deberán contar con un patrimonio mínimo de 15 millones de rublos, mientras que los depositarios digitales tendrán requisitos más altos, de entre 50 y 250 millones de rublos, según el alcance de sus servicios.

La ley también fija límites para inversores minoristas: quienes no estén calificados podrán comprar hasta 300.000 rublos anuales en criptomonedas por intermediario, y deberán aprobar una prueba de idoneidad financiera. Los inversores calificados, en cambio, tendrán acceso ilimitado a los activos listados.

El Banco de Rusia reconoció inicialmente a Bitcoin, Ethereum y USDT como las primeras criptomonedas elegibles para trading regulado, y se comprometió a supervisar directamente todas las operaciones.