La criptomoneda número dos en capitalización ganó 2,12% en las últimas 24 horas. Cuáles fueron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Fue pionera en tokenización (NFTs, stablecoins) y sentó las bases para la Web3, una internet descentralizada y segura.

Fundada por Vitalik Buterin en 2015, Ethereum revolucionó el sector con dApps, contratos inteligentes y la tokenización.

El mercado global de criptomonedas alcanzó u$s2,79 billones el viernes, con Ethereum subiendo 2,12% a u$s2.488,23.

Ethereum, con una capitalización de u$s303.859,69 millones, registró un aumento de 2,12% en las últimas 24 horas, llegando a u$s2.488,23 este viernes, según Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, viernes 9 de octubre, una capitalización de u$s2,79 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.880 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 1,93% en las últimas 24 horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 59,65%, Ethereum le sigue con un 10,88%, y las demás monedas digitales agrupan el 29,47%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 9 de octubre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s82.910,50 (2,42%)

Ethereum: u$s2.488,23 (2,12%)

BNB: u$s739,04 (0,89%)

Ripple: u$s1,38 (2,29%)

Solana: u$s109,47 (0,87%)

Cardano: u$s0,24 (1,79%)

Polkadot: u$s1,17 (13,07%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,91%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, viernes 9 de octubre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $133,56 millones

Ethereum: $4,02 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.230,93

Solana: $176.986,50

Cardano: $383,14

Polkadot: $1.891,50

Dogecoin: $136,49

Polygon: $159,95

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este viernes 9 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.608

DAI: $1.611,81

USDC: $1.609,70

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, revolucionó el panorama de las criptomonedas.

Mientras Bitcoin mostró el potencial de la blockchain para la descentralización monetaria, Ethereum expandió las posibilidades al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps).

A través de contratos inteligentes, Ethereum no solo permitió la ejecución de transacciones sin necesidad de intermediarios, sino que también creó un ecosistema capaz de albergar distintas aplicaciones, desde sistemas financieros hasta sectores como la salud y la logística.

En 2014, Ethereum llevó a cabo un exitoso crowdfunding que permitió su lanzamiento oficial junto a su criptomoneda, Ether (ETH). Estos contratos inteligentes se convirtieron en la base del funcionamiento de la red, permitiendo realizar acuerdos automáticamente sin intervención humana, lo que trae consigo una mayor seguridad y eficiencia.

Ethereum también fue pionero en la tokenización, abriendo las puertas a nuevos tipos de activos digitales, como las stablecoins y los NFT (tokens no fungibles).

Esta capacidad de crear y gestionar tokens representativos de valor, propiedad o derechos ha transformado mercados como el arte digital y el coleccionismo.

Con la Ethereum Virtual Machine (EVM), se permitió la creación de blockchains independientes que replican su estructura, como BNB o Avalanche.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync fueron desarrolladas para optimizar las transacciones y reducir la congestión en la red principal, interactuando con Ethereum para mejorar su escalabilidad.

Finalmente, Ethereum introdujo la idea de la Web3, una Internet descentralizada que busca recuperar la privacidad, autonomía y control por parte de los usuarios.

Este nuevo modelo de Internet está basado en principios de transparencia, descentralización y la eliminación de intermediarios, como gobiernos y empresas, ofreciendo así una red más segura y equitativa para todos.