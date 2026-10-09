La criptomoneda de mayor capitalización avanzó 1,87% en las últimas 24 horas. Cómo se comportaron otros activos virtuales y dólares digitales

Para comprar criptomonedas en Argentina use exchanges reguladas por CNV; se advierte evitar plataformas como Paxful por estafas.

Bitcoin lidera con el 59,67% de participación; Ethereum, BNB y Ripple también mostraron alzas en su cotización en dólares y pesos.

El mercado global de criptomonedas alcanzó u$s2,79 billones, con Bitcoin cotizando a u$s82.969,70 este viernes tras un alza del 1,87%.

Con un alza de 1,87% en las últimas 24 horas, Bitcoin cotiza a u$s82.969,70 este viernes, respaldado por una capitalización de mercado de u$s1,67 billones, según Binance.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,79 billones este viernes 9 de octubre, con 39.880 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 1,64% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,67%, seguido de Ethereum con el 10,88%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El viernes 9 de octubre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s82.969,70 (1,87%)

Ethereum: u$s2.489,13 (1,20%)

BNB: u$s738,08 (0,32%)

Ripple: u$s1,38 (1,79%)

Solana: u$s109,44 (0,38%)

Cardano: u$s0,24 (0,56%)

Polkadot: u$s1,17 (11,40%)

Dogecoin: u$s0,08 (0,88%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al viernes 9 de octubre:

Bitcoin: $133,69 millones

Ethereum: $4,02 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.226,42

Solana: $176.826,20

Cardano: $381,50

Polkadot: $1.878,45

Dogecoin: $136,12

Polygon: $159,61

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al viernes 9 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.608

DAI: $1.613,78

USDC: $1.609,70

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para operar con criptomonedas en Argentina, es fundamental abrir una cuenta en alguna exchange confiable, como Binance, Bitget y otras compañías que están registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite realizar transferencias en pesos para fondear y adquirir activos digitales.

El proceso consiste en elegir la criptomoneda deseada y comprarla. Algunas exchanges también admiten tarjetas de crédito como medio de pago, a través de Mercado Pago u otros servicios.

Además, estas plataformas permiten intercambiar criptomonedas y transferir activos mediante QR o claves públicas.

Otra posibilidad es operar a través del sistema persona a persona (P2P), que facilita transacciones directas entre usuarios.

Los métodos de pago incluyen cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares. Sin embargo, es crucial revisar la reputación del vendedor y su historial.

Por último, los especialistas advierten sobre plataformas no seguras, como Paxful, que cuenta con denuncias por estafas por parte de los usuarios. Esto se debe a la falta de mecanismos de seguridad, exponiendo a los usuarios a robos y fraudes.