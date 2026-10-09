En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal ganó 1,77%. Cómo evolucionaron las otras monedas digitales y los dólares cripto

Bitcoin, creado en 2009, se consolida como refugio de valor y cotiza a $133,56 millones en Argentina.

El mercado cripto global supera los u$s2,79 billones y Ethereum mantiene un 10,88% de dominancia.

Bitcoin alcanzó los u$s82.847,69 con un alza del 1,77%, liderando el mercado global de criptomonedas.

Bitcoin, con una capitalización de u$s1,66 billones, registró un aumento de 1,77% en las últimas 24 horas, llegando a u$s82.847,69 este viernes, según Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,79 billones este viernes 9 de octubre, con 39.880 monedas en circulación.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un incremento del 1,31% en el último día. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 59,66%, Ethereum mantiene un 10,88%, y el resto agrupa el 29,46%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al viernes 9 de octubre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s82.847,69 (1,77%)

Ethereum: u$s2.484,98 (0,69%)

BNB: u$s737,82 (0,13%)

Ripple: u$s1,38 (1,54%)

Solana: u$s109,46 (0,19%)

Cardano: u$s0,24 (0,41%)

Polkadot: u$s1,16 (11,46%)

Dogecoin: u$s0,08 (0,70%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 9 de octubre, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $133,56 millones

Ethereum: $4,01 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.226,42

Solana: $176.826,20

Cardano: $381,50

Polkadot: $1.878,45

Dogecoin: $136,12

Polygon: $159,61

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este viernes 9 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.608

DAI: $1.613,80

USDC: $1.609,30

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador conocido como Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda en cambiar el sistema financiero global. Su propósito es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar pagos sin depender de bancos ni gobiernos.

Bitcoin funciona mediante un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque con un elevado consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de transacción, soluciones como la Lightning Network están ayudando a mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido objeto de controversia por su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas de su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más conocida, con un gran impacto en el sistema financiero global.