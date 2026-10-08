Canary Capital lanzó TRXS, su flamante fondo cotizado en bolsa que busca sumar recompensas de staking al valor liquidativo del producto

Inició con U$D 50,25M en activos y 90% en staking, pero cobra un 1,10% anual que puede mitigar los retornos.

Simplifica el acceso a TRX desde brokers como Fidelity, sumando recompensas de staking al valor liquidativo.

Canary Capital lanzó TRXS, un ETF de TRX con staking para inversores de EE. UU. en la bolsa Cboe BZX.

Canary Capital lanzó Canary Staked TRX ETF, identificado con el ticker TRXS, un fondo cotizado que ofrece a los inversores de Estados Unidos exposición al token TRX de la red TRON a través de cuentas de corretaje tradicionales.

El fondo, que busca sumar recompensas de staking al valor liquidativo del producto, comenzó a negociarse en la bolsa Cboe BZX.

Qué es TRXS, el nuevo fondo cotizado con staking de Canary Capital

TRXS es un ETF que mantiene TRX de forma directa y busca reflejar el valor de esas tenencias, menos gastos y pasivos.

Su objetivo secundario es generar TRX adicional mediante la participación en el proceso de validación delegada de prueba de participación de TRON, cuyas recompensas netas se incorporan al valor liquidativo del fondo.

A diferencia de comprar y hacer staking de TRX por cuenta propia, el inversor no necesita crear una billetera, custodiar claves privadas ni administrar la infraestructura técnica de la red.

Basta con operar TRXS desde una cuenta de corretaje habilitada para negociar ETFs en los Estados Unidos.

El fondo está habilitado para cuentas de corretaje y cuentas individuales de retiro, conocidas como IRAs.

Canary Capital indicó que TRXS está disponible a través de la mayoría de los principales brokers estadounidenses, incluidos:

Fidelity

Robinhood

Charles Schwab

Vanguard

Interactive Brokers

Webull

SoFi

Public

E*TRADE

Por qué representa un avance la inciiativa

La propuesta amplía el acceso institucional y minorista a TRX, un activo que históricamente exigía operar en exchanges de criptomonedas o administrar billeteras propias. Con TRXS, el inversor obtiene exposición al precio del token y a los rendimientos derivados del staking sin asumir directamente la custodia del activo.

Las recompensas de staking no se distribuyen como un pago periódico separado a los accionistas. En cambio, el fondo las recibe en TRX y las incorpora a su valor liquidativo, de modo que el rendimiento se refleja en el precio de la participación del ETF.

El prospecto permite que los proveedores de staking, el sponsor y el custodio reciban en conjunto hasta el 20% de las recompensas generadas. El fideicomiso espera conservar el 80% restante, que se suma a las tenencias de TRX del fondo.

TRXS cobra una comisión anual de sponsor de 1,10%, un costo relevante frente a otros productos cotizados de criptoactivos. La comisión se descuenta del rendimiento total del fondo y puede compensar parcialmente los beneficios obtenidos por el staking.

En su lanzamiento, TRXS comenzó a operar con aproximadamente u$s50,25 millones en activos y con cerca del 90% de sus tenencias comprometidas en staking.

El rendimiento efectivo generado por el fondo todavía no podía informarse con precisión, ya que requería un trimestre completo de operación para medir el impacto neto de recompensas, costos y variaciones del precio de TRX.

La estructura combina dos fuentes de resultado para el inversor. La primera es la variación del precio de TRX, que puede ser altamente volátil; la segunda es el rendimiento adicional proveniente del staking, que se incorpora al valor liquidativo del fondo.

Aunque TRXS simplifica el acceso a TRX, no elimina los riesgos del activo subyacente. El valor del ETF puede caer si TRX se deprecia, si cambian las condiciones de la red TRON, si se reducen las recompensas de staking o si aumentan los costos operativos del fondo.

Canary añade staking al ETF de SEI

En paralelo, la gestora de activos presentó el 21 de septiembre de 2026 la segunda enmienda de su registro S-1 para el Canary Staked SEI ETF, un fondo que mantendría SEI al contado.

Según el documento, aproximadamente el 90% de esos activos estaría en staking, y BitGo sería el único custodio. La modificación, según los reportes, introduce ajustes significativos al mecanismo de staking.

El cambio importa porque define cómo funcionaría el producto. El prospecto indica que su objetivo principal es ofrecer exposición al precio de SEI, medido por un índice de referencia de CoinDesk.

Su objetivo secundario es ganar SEI adicional mediante la validación de transacciones en la red de prueba de participación. En la práctica, el staking le permitiría al fondo obtener recompensas sobre la mayor parte de sus tenencias. Para el inversor, la ventaja sería acceder al token y a esas recompensas sin tener que hacer el staking por su cuenta.

El fondo aún está en proceso. La propuesta prevé cotizar en Cboe BZX con canastas de creación de 10.000 acciones una vez que la SEC declare efectivo el registro.

Todavía no se conocen el ticker ni las comisiones del patrocinador. Una enmienda no equivale a una aprobación, ya que el producto todavía depende de la revisión del regulador. Sin embargo, la existencia de una segunda enmienda indica que la SEC ya habría enviado observaciones a Canary al menos una vez.

La trayectoria del producto lleva más de un año. Canary presentó su solicitud original el 30 de abril de 2025, y la red Sei la describió entonces como la primera de un ETF basado en SEI en Estados Unidos. Cboe BZX presentó después ante la SEC la solicitud para listar el fondo, y el regulador abrió el proceso de revisión y comentarios públicos.

Casi al mismo tiempo, 21Shares, que propone a Coinbase como custodio, registró su propio ETF de SEI el 28 de agosto de 2025, con el staking como posible función.

Canary tiene antecedentes en el terreno. La gestora ya opera ETF con staking de TRON (TRXS) y de SUI (SUIS), por lo que SEI sería la tercera red de esa línea. Para Canary, el staking es un diferencial que apunta a que los fondos generen rendimiento y no solo exposición al precio.

El mercado reaccionó de inmediato. El precio de SEI subió más de 30% en 24 horas hasta cerca de u$s0,061, con una capitalización de u$s462 millones, según CoinMarketCap.

Es un nivel muy por debajo de los u$s0,30 y u$s1.820 millones que registraba el token en agosto de 2025, cuando 21Shares presentó su solicitud.