La criptomoneda de mayor capitalización registró una baja de 2,58% en las últimas 24 horas, . Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Bitcoin, lanzado en 2009 por Satoshi Nakamoto, mantiene su relevancia como principal activo digital pese a su volatilidad.

La capitalización del mercado cripto global baja 3,06% a u$s2,74 billones, liderado por Bitcoin (59,44%) y Ethereum.

Bitcoin retrocede 2,58% en 24 horas, cotizando a u$s81.129,39 con un mercado circulante de u$s1,63 billones.

Este jueves, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un retroceso de 2,58% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s81.129,39, con un mercado circulante equivalente a u$s1,63 billones, según Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, jueves 8 de octubre, una capitalización de u$s2,74 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.876 monedas.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del -3,06% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 59,44% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,90%. Las demás criptomonedas representan el 29,67%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 8 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s81.129,39 (-2,58%)

Ethereum: u$s2.447,05 (-4,58%)

BNB: u$s734,94 (-4,45%)

Ripple: u$s1,35 (-5,55%)

Solana: u$s108,84 (-6,52%)

Cardano: u$s0,23 (-8,45%)

Polkadot: u$s1,03 (-5,96%)

Dogecoin: u$s0,08 (-6,24%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al jueves 8 de octubre:

Bitcoin: $130,85 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.174,96

Solana: $175.294,10

Cardano: $376,87

Polkadot: $1.676,33

Dogecoin: $133,65

Polygon: $155,71

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este jueves 8 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.609

DAI: $1.614,31

USDC: $1.610,20

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que ha revolucionado la forma en que realizamos transacciones financieras. Su objetivo es ofrecer una alternativa descentralizada sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones realizando complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque también implica un gran consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas relacionados con la escalabilidad y los costos de transacción, se han implementado soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido criticada por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en el valor, pero sigue siendo la criptomoneda más relevante con un impacto significativo en el sistema financiero global.