En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal descendió un 2,39%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto

Comprar activos digitales en Argentina exige exchanges reguladas por CNV; evitar plataformas sin seguridad como Paxful.

Ethereum, BNB y Ripple también muestran bajas; en Argentina, Bitcoin cotiza a $131 millones el 8 de octubre.

Bitcoin retrocedió 2,39% a u$s81.238,28, mientras el mercado global de criptomonedas cayó 2,95% a u$s2,74 billones.

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, alcanzó los u$s81.238,28 este jueves, lo que equivale a un retroceso del 2,39% y un mercado circulante de u$s1,63 billones, según Binance.

El mercado de criptomonedas registra este jueves 8 de octubre una capitalización de u$s2,74 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.876 monedas.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un -2,95% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 59,46%, mientras que Ethereum posee un 10,90%, y las otras monedas sumaron el 29,64%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el jueves 8 de octubre es:

Bitcoin: u$s81.238,28 (-2,39%)

Ethereum: u$s2.451,86 (-4,37%)

BNB: u$s734,50 (-4,47%)

Ripple: u$s1,35 (-5,70%)

Solana: u$s108,53 (-6,74%)

Cardano: u$s0,23 (-8,50%)

Polkadot: u$s1,04 (-5,85%)

Dogecoin: u$s0,08 (-6,21%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al jueves 8 de octubre:

Bitcoin: $131 millones

Ethereum: $3,96 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.174,96

Solana: $175.294,10

Cardano: $376,87

Polkadot: $1.676,33

Dogecoin: $133,65

Polygon: $155,71

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este jueves 8 de octubre son las siguientes:

USDT: $1.609

DAI: $1.612,93

USDC: $1.610,10

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, se debe abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y así fondear la cuenta para la compra de criptomonedas.

El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo opciones como Mercado Pago.

Asimismo, estas plataformas ofrecen la posibilidad de intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra opción es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan de manera directa.

En este modelo, es posible usar medios de pago diversos, como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares, pero es crucial revisar la reputación y operaciones del vendedor.

Finalmente, se recomienda evitar plataformas que no garantizan seguridad, como Paxful, que ha acumulado reclamos de usuarios.

Esto se debe a la falta de sistemas de detección que protejan a los usuarios de estafas y actividades fraudulentas.