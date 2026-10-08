En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal descendió un 2,39%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto
08.10.2026 • 12:51hs • Cotizaciones
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Precio de las criptomonedas top: cuánto valen en Argentina y a nivel global hoy, 8 de octubre de 2026
Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, alcanzó los u$s81.238,28 este jueves, lo que equivale a un retroceso del 2,39% y un mercado circulante de u$s1,63 billones, según Binance.
El mercado de criptomonedas registra este jueves 8 de octubre una capitalización de u$s2,74 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.876 monedas.
De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un -2,95% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 59,46%, mientras que Ethereum posee un 10,90%, y las otras monedas sumaron el 29,64%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el jueves 8 de octubre es:
- Bitcoin: u$s81.238,28 (-2,39%)
- Ethereum: u$s2.451,86 (-4,37%)
- BNB: u$s734,50 (-4,47%)
- Ripple: u$s1,35 (-5,70%)
- Solana: u$s108,53 (-6,74%)
- Cardano: u$s0,23 (-8,50%)
- Polkadot: u$s1,04 (-5,85%)
- Dogecoin: u$s0,08 (-6,21%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al jueves 8 de octubre:
- Bitcoin: $131 millones
- Ethereum: $3,96 millones
- BNB: $1,18 millones
- Ripple: $2.174,96
- Solana: $175.294,10
- Cardano: $376,87
- Polkadot: $1.676,33
- Dogecoin: $133,65
- Polygon: $155,71
Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este jueves 8 de octubre son las siguientes:
- USDT: $1.609
- DAI: $1.612,93
- USDC: $1.610,10
Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura
Para comprar criptomonedas en Argentina, se debe abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y así fondear la cuenta para la compra de criptomonedas.
El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo opciones como Mercado Pago.
Asimismo, estas plataformas ofrecen la posibilidad de intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.
Otra opción es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan de manera directa.
En este modelo, es posible usar medios de pago diversos, como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares, pero es crucial revisar la reputación y operaciones del vendedor.
Finalmente, se recomienda evitar plataformas que no garantizan seguridad, como Paxful, que ha acumulado reclamos de usuarios.
Esto se debe a la falta de sistemas de detección que protejan a los usuarios de estafas y actividades fraudulentas.