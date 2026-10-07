La sexta criptomoneda por capitalización registró una baja del 3,43% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

En Argentina, el valor de Solana se ubica en $187.931,80, consolidándose como una alternativa eficiente frente a Ethereum por su alta escalabilidad.

La criptomoneda alcanza una capitalización de mercado de u$s68.543,36 millones, en una jornada donde el mercado cripto global decreció un 3,10%.

Solana cotiza a u$s116,35 este 7 de octubre tras registrar una caída del 3,43% en las últimas 24 horas, según datos reportados por Binance.

Según Binance, Solana bajó un 3,43% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s116,35 este miércoles, con una capitalización de mercado de u$s68.543,36 millones.

El mercado de criptomonedas registra este miércoles 7 de octubre una capitalización de u$s2,82 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.874 monedas.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -3,10% en el último día. Bitcoin lidera con una dominancia del 59,18%, mientras Ethereum capturó un 11,03%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,79% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 7 de octubre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s83.128,11 (-2,86%)

Ethereum: u$s2.545,27 (-5,55%)

BNB: u$s769,10 (-1,43%)

Ripple: u$s1,42 (-5,64%)

Solana: u$s116,35 (-3,43%)

Cardano: u$s0,26 (-6,52%)

Polkadot: u$s1,10 (-9,44%)

Dogecoin: u$s0,09 (-6,70%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al miércoles 7 de octubre:

Bitcoin: $134,07 millones

Ethereum: $4,11 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.293,35

Solana: $187.931,80

Cardano: $412,88

Polkadot: $1.775,46

Dogecoin: $142,75

Polygon: $164,50

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este miércoles 7 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.609,90

DAI: $1.616,06

USDC: $1.610,50

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.