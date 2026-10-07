La criptomoneda número dos descendió 5,55% en un día. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

La plataforma impulsa la Web3, la tokenización (NFTs, stablecoins) y soluciones de capa 2 para escalabilidad en su ecosistema blockchain.

Vitalik Buterin lanzó esta criptomoneda en 2015, revolucionando blockchain con contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps).

Ethereum cotiza hoy a u$s2.545,27, registrando una baja del 5,55% en las últimas 24 horas, como parte de un mercado cripto global en descenso.

Según el panel de Binance, Ethereum, la segunda criptomoneda líder, bajó 5,55% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s2.545,27, con una capitalización de mercado de u$s310.811,75 millones.

Con un total de 39.874 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,82 billones de capitalización este miércoles 7 de octubre, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -3,10% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 59,18%, Ethereum logró un 11,03%, y las demás monedas un 29,79%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al miércoles 7 de octubre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s83.128,11 (-2,86%)

Ethereum: u$s2.545,27 (-5,55%)

BNB: u$s769,23 (-1,41%)

Ripple: u$s1,42 (-5,65%)

Solana: u$s116,35 (-3,44%)

Cardano: u$s0,26 (-6,50%)

Polkadot: u$s1,10 (-9,44%)

Dogecoin: u$s0,09 (-6,70%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este miércoles 7 de octubre:

Bitcoin: $134,10 millones

Ethereum: $4,11 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.293,35

Solana: $187.931,80

Cardano: $412,88

Polkadot: $1.775,46

Dogecoin: $142,75

Polygon: $164,50

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este miércoles 7 de octubre a estos valores en pesos:

USDT: $1.609,90

DAI: $1.616,06

USDC: $1.610,30

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, ha sido uno de los principales innovadores en el campo de las criptomonedas y la tecnología blockchain.

Mientras que Bitcoin demostró que es posible crear una moneda descentralizada, Ethereum amplió el concepto de blockchain al introducir contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se activan cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas, permitiendo la automatización de acuerdos sin la intervención de intermediarios.

El proyecto de Ethereum se financió exitosamente mediante un crowdfunding en 2014, lo que permitió lanzar su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes, que son el núcleo de la red Ethereum, permitieron no solo realizar transacciones financieras, sino también desarrollar aplicaciones descentralizadas (dApps) que han impactado sectores tan diversos como la salud, la logística, las finanzas y la educación.

Ethereum también impulsó la tokenización, lo que permitió la creación de nuevos activos digitales. Las stablecoins, que están vinculadas a monedas tradicionales, ofrecen estabilidad frente a la volatilidad del mercado, mientras que los NFT han cambiado la forma en que las personas compran y venden arte y objetos coleccionables digitales, abriendo nuevas oportunidades en el mercado digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otros proyectos, como BNB y Avalanche, crearan sus propias redes utilizando la infraestructura de Ethereum.

Además, las soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad de la red, permitiendo transacciones más rápidas y de bajo costo.

Ethereum también ha sido un motor clave en la creación de la Web3, una Internet descentralizada que devuelve el control de los datos y las transacciones a los usuarios.

La Web3 ofrece una mayor privacidad y transparencia, eliminando a los intermediarios como gobiernos y grandes empresas, lo que promete una web más justa y autónoma.