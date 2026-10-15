El empresario relató cómo utilizó un agente de IA instalado en su computadora para actualizar su registro en el Servicio de Nombres de Ethereum (ENS)

Ethereum se convertirá en infraestructura de confianza para agentes IA, con privacidad, pagos cripto y reputación on-chain.

Buterin usó un agente de IA para actualizar su registro ENS en 5 minutos, reduciendo riesgos de seguridad por sitios web.

Vitalik Buterin prevé que la IA interactúe directamente con Ethereum, sin interfaces web, para ejecutar operaciones.

Vitalik Buterin, creador de Ethereum, opinó que la inteligencia artificial será una nueva forma de interactuar con su red, al permitir que agentes autónomos ejecuten operaciones directamente en la red sin depender de interfaces web tradicionales.

La propuesta busca reducir riesgos de seguridad y abrir un camino hacia una integración más profunda entre blockchain e IA.

Vitalik Buterin cree que la nueva forma de usar Ethereum será con IA

Durante la cumbre OKX NOW en Singapur, Buterin relató cómo utilizó un agente de IA instalado en su computadora para actualizar su registro en el Servicio de Nombres de Ethereum (ENS) sin necesidad de recurrir a una página web.

El proceso tomó apenas cinco minutos y, según él, este tipo de interacción podría convertirse en habitual.

La idea es que los agentes de IA traduzcan instrucciones humanas en operaciones concretas sobre la blockchain, eliminando intermediarios y reduciendo la exposición a sitios comprometidos.

El cofundador de Ethereum destacó que este modelo puede mitigar ataques como el sufrido por la wallet Safe, donde la vulnerabilidad no estaba en los contratos inteligentes, sino en la interfaz web que los usuarios empleaban para firmar transacciones.

Vitalik Buterin ve en la IA la forma de dejar atrás las interfaces web en Ethereum. (Imagen creada con IA)

Al construir las órdenes directamente en el dispositivo del usuario, los agentes de IA impedirían que un atacante manipule la página.

Sin embargo, advirtió que los riesgos no desaparecen: podrían surgir problemas como instrucciones maliciosas, errores de interpretación o inyecciones de comandos que comprometan la operación.

Más allá de la interacción directa, Buterin presentó una hoja de ruta donde Ethereum se convierte en la infraestructura económica y de confianza para agentes autónomos de IA.

Estos programas podrían realizar transacciones, depositar garantías de seguridad y construir historiales de reputación verificables en la blockchain. La propuesta incluye tres pilares:

Privacidad y verificación local mediante modelos de lenguaje ejecutados en dispositivos

Pagos criptográficos para acceder a servicios de IA

Reputación on-chain, que permitiría a los agentes demostrar fiabilidad sin depender de plataformas centralizadas

La integración de IA y Ethereum permitiría al mercado integrar de forma autónoma bots y agentes autónomos que interactúen entre sí para realizar tareas financieras, logísticas o de análisis, todo dentro de un marco descentralizado.