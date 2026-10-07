La nueva función de Ripple permite a bancos y fintechs cubrir automáticamente las comisiones de sus clientes sin que cada cuenta deba tener XRP

Centraliza fondos para comisiones, simplificando la gestión institucional en XRP Ledger, Solana, Tron y EVM.

La herramienta permite a bancos y fintechs gestionar activos tokenizados sin que clientes mantengan XRP para transacciones.

Ripple presentó Gas Station, una función para automatizar el pago de comisiones XRP en XRP Ledger y otras redes.

Ripple presentó Gas Station, una función de custodia que envía XRP de forma automática a cuentas patrocinadas cuando necesitan cubrir las comisiones de transacciones en el XRP Ledger.

La herramienta está pensada para bancos y fintech que administran stablecoins y activos tokenizados y busca evitar que cada cliente tenga que mantener XRP para operar.

Gas Station organiza el pago de las comisiones a través de una cuenta patrocinadora que previamente cuenta con fondos en el token nativo de la blockchain.

Cuando una cuenta de cliente necesita realizar una operación y no tiene suficiente XRP para pagar el cargo, el sistema transfiere la cantidad necesaria desde esa cuenta.

El mecanismo apunta especialmente a instituciones que administran activos digitales para numerosos clientes. Por ejemplo, una empresa que ofrece stablecoins como RLUSD o activos tokenizados en el XRP Ledger podría evitar que cada cuenta mantenga por separado un saldo de XRP para pagar las comisiones.

En lugar de financiar todas las cuentas por adelantado, Gas Station suministra el token cuando detecta que hace falta. De esta manera, centraliza la administración de esos fondos y reduce una tarea operativa para las instituciones.

¿Qué pasa cuando una cuenta necesita XRP?

Gas Station detecta cuando una cuenta necesita XRP para pagar una comisión y verifica si tiene un patrocinador asignado.

Si lo tiene, calcula cuánto necesita y envía los fondos automáticamente desde la cuenta patrocinadora. Además, registra las operaciones para facilitar el control y la auditoría.

La nueva herramienta de Ripple llega mientras XRP muestra señales de mayor interés por parte de grandes inversores

Si no hay un patrocinador válido o no tiene fondos suficientes, el proceso no puede hacerse de forma automática y requiere una intervención manual.

La herramienta no funciona solamente en XRP Ledger. Según Ripple, también puede utilizarse en Solana, Tron y redes compatibles con EVM, usando en cada caso el token nativo de esa blockchain para pagar las comisiones.

Los fondos de cada patrocinador solo pueden utilizarse dentro de la misma red. Por eso, una institución que opere en varias blockchains deberá mantener fondos y configuraciones diferentes para cada una.

Ripple también actualizó el sistema de seguridad de los depósitos automáticos. Las instituciones que ya utilizaban Gas Station deberán realizar una nueva configuración para seguir usando esta función.

¿Qué significa para XRP?

Gas Station le da a XRP una función concreta dentro de XRP Ledger: pagar las comisiones de las transacciones.

Pero esto no significa necesariamente que la herramienta vaya a generar una gran demanda de XRP. Las comisiones de XRPL son muy bajas por lo que se necesita una cantidad pequeña de XRP para cada operación.

Además, las comisiones se queman, es decir, los XRP utilizados para pagarlas salen de circulación. Por eso, el principal aporte de Gas Station está en hacer más sencillo el manejo de cuentas para bancos, fintechs y otras instituciones.

En lugar de que cada cliente tenga que comprar XRP para pagar comisiones, una cuenta patrocinadora puede hacerlo automáticamente.

XRP enfrenta un escenario de mayor interés institucional

La nueva herramienta de Ripple llega mientras XRP muestra señales de mayor interés por parte de grandes inversores. En los primeros días de octubre, Binance y Upbit redujeron en conjunto sus reservas en 104,7 millones de XRP, lo que indica que una parte de los tokens salió de los exchanges.

Al mismo tiempo, los ETF de XRP en Estados Unidos acumularon 12 semanas consecutivas de entradas, aunque en el último registro semanal sumaron más de u$s4 millones.

Sin embargo, estos movimientos todavía no se reflejan con fuerza en el precio. XRP cotiza alrededor de u$s1,50, por lo que el mercado sigue a la espera de que esta mayor demanda se traduzca en una suba sostenida.