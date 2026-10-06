La criptomoneda número cinco por capitalización tuvo un alza del 1,41% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Esta blockchain ofrece miles de transacciones por segundo a bajo costo, consolidándose como rival de Ethereum en DeFi y NFT.

El mercado total de criptomonedas creció 0,63% a u$s2,93 billones, con Bitcoin liderando la dominancia.

Solana cotiza a u$s121,31 con un alza del 1,41% hoy, y su capitalización supera los u$s71.376 millones.

Con un alza de 1,41% en las últimas 24 horas, Solana cotiza a u$s121,31 este martes, respaldado por una capitalización de mercado de u$s71.376,07 millones, según Binance.

Este martes 6 de octubre, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,93 billones, con más de 39.786 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas creció un 0,63% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,08%, seguido por Ethereum con un 11,29%. El resto suma un 29,63%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 6 de octubre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s86.255,51 (0,75%)

Ethereum: u$s2.712,16 (0,32%)

BNB: u$s784,20 (-0,42%)

Ripple: u$s1,52 (0,94%)

Solana: u$s121,31 (1,41%)

Cardano: u$s0,27 (1,93%)

Polkadot: u$s1,21 (1,52%)

Dogecoin: u$s0,10 (0,71%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, martes 6 de octubre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $139,06 millones

Ethereum: $4,37 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.447,24

Solana: $195.779,40

Cardano: $443,82

Polkadot: $1.956,40

Dogecoin: $154,58

Polygon: $174,99

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este martes 6 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.606,60

DAI: $1.610,68

USDC: $1.607,70

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana refleja una búsqueda constante de innovación dentro del ecosistema blockchain. Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, fundó Solana en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

Una de las características distintivas de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones y permite un procesamiento rápido y económico.

A diferencia de Ethereum, que inicialmente procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana ofrece una capacidad para manejar miles, posicionándola como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de su red principal en 2020 marcó un antes y un después en la industria blockchain, al consolidarse como una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas. Con transacciones rápidas y costos mínimos, Solana se volvió especialmente atractiva en áreas como DeFi y NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente gracias a su enfoque en el rendimiento y la accesibilidad. Aunque Ethereum mantiene un liderazgo consolidado debido a su amplia adopción y comunidad, Solana representa una alternativa sólida para proyectos que requieren mayor escalabilidad y menor costo.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización, temas que su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver. Estas iniciativas buscan fortalecer su infraestructura y mejorar su competitividad frente a Ethereum.

Hoy, Solana es considerada una blockchain disruptiva que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, estableciéndose como un fuerte competidor en la carrera por democratizar la tecnología blockchain.