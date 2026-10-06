Desde octubre rige el nuevo Salario Mínimo de $391.200: cómo impacta en la prestación por desempleo y en la asistencia social. Los detalles

El inicio del último trimestre del año trajo consigo una nueva actualización en los ingresos de referencia para el mercado laboral argentino.

A partir del 1 de octubre de 2026, comenzó a regir el nuevo tramo de aumentos escalonados fijados por el Gobierno nacional para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), luego de que las negociaciones entre las cámaras empresarias y las centrales sindicales en el Consejo del Salario concluyeran sin consenso.

El haber mínimo legal para los trabajadores mensualizados con jornada completa trepó a $391.200 mensuales.

Para el segmento de los trabajadores jornalizados, el valor mínimo por hora de labor se fijó a partir de este mes en $1.956.

La medida, oficializada por la Secretaría de Trabajo y el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, abarca a todos los empleados comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional.

La cifra opera no solo como piso salarial en la actividad privada y testigo en las paritarias sectoriales, sino también como métrica clave para determinar el acceso y los montos de diversas prestaciones sociales del Estado.

¿Cuál es el cronograma de aumentos fijado para el salario mínimo hasta abril de 2027?

El sendero de ajustes mensuales establecido por la normativa oficial contempla subas continuas hasta el primer cuatrimestre del próximo año:

Octubre 2026: El SMVM mensual se ubica en $391.200 , mientras que la hora jornalizada pasa a $1.956

Noviembre 2026: El piso general subirá a $398.800 mensuales y el valor horario alcanzará los $1.994

Diciembre 2026: El básico ascenderá a $406.400 mensuales y la hora para jornalizados se elevará a $2.032

Enero 2027: El ingreso mínimo se posicionará en $414.200 mensuales y $2.071 la hora

Febrero 2027: El valor mensual llegará a $422.000 , con una remuneración horaria de $2.110

Marzo 2027: El sueldo mínimo trepará a $429.600 mensuales y $2.148 por hora de labor

Abril 2027: El esquema cierra en $437.000 mensuales y $2.185 por hora para los trabajadores jornalizados

¿Cómo impacta el nuevo monto en la prestación por desempleo y los planes sociales?

La recomposición del ingreso legal modifica de manera automática las bandas de asistencia estatal para los sectores desocupados o de bajos ingresos: