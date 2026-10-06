Desde octubre rige el nuevo Salario Mínimo de $391.200: cómo impacta en la prestación por desempleo y en la asistencia social. Los detalles
06.10.2026 • 07:52hs • Su impacto
Su impacto
Salario mínimo en octubre: a cuánto sube y qué otros beneficios se actualizan
El inicio del último trimestre del año trajo consigo una nueva actualización en los ingresos de referencia para el mercado laboral argentino.
A partir del 1 de octubre de 2026, comenzó a regir el nuevo tramo de aumentos escalonados fijados por el Gobierno nacional para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), luego de que las negociaciones entre las cámaras empresarias y las centrales sindicales en el Consejo del Salario concluyeran sin consenso.
El haber mínimo legal para los trabajadores mensualizados con jornada completa trepó a $391.200 mensuales.
Para el segmento de los trabajadores jornalizados, el valor mínimo por hora de labor se fijó a partir de este mes en $1.956.
La medida, oficializada por la Secretaría de Trabajo y el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, abarca a todos los empleados comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional.
La cifra opera no solo como piso salarial en la actividad privada y testigo en las paritarias sectoriales, sino también como métrica clave para determinar el acceso y los montos de diversas prestaciones sociales del Estado.
¿Cuál es el cronograma de aumentos fijado para el salario mínimo hasta abril de 2027?
El sendero de ajustes mensuales establecido por la normativa oficial contempla subas continuas hasta el primer cuatrimestre del próximo año:
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Octubre 2026: El SMVM mensual se ubica en $391.200, mientras que la hora jornalizada pasa a $1.956
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Noviembre 2026: El piso general subirá a $398.800 mensuales y el valor horario alcanzará los $1.994
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Diciembre 2026: El básico ascenderá a $406.400 mensuales y la hora para jornalizados se elevará a $2.032
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Enero 2027: El ingreso mínimo se posicionará en $414.200 mensuales y $2.071 la hora
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Febrero 2027: El valor mensual llegará a $422.000, con una remuneración horaria de $2.110
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Marzo 2027: El sueldo mínimo trepará a $429.600 mensuales y $2.148 por hora de labor
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Abril 2027: El esquema cierra en $437.000 mensuales y $2.185 por hora para los trabajadores jornalizados
¿Cómo impacta el nuevo monto en la prestación por desempleo y los planes sociales?
La recomposición del ingreso legal modifica de manera automática las bandas de asistencia estatal para los sectores desocupados o de bajos ingresos:
- Límites de la prestación por desempleo: Por disposición legal, la cuota mensual de este beneficio se calcula vinculada al salario mínimo: no puede resultar inferior al 50% de dicho haber ni superar el 100%. En consecuencia, con el nuevo piso de octubre, el mínimo de la prestación por desempleo se ubica en $195.600, en tanto que el tope máximo asciende a $391.200.
- Umbral para los vouchers educativos: El programa de ayuda escolar establece que los ingresos familiares totales no pueden superar el equivalente a siete salarios mínimos vitales y móviles. Con el nuevo esquema, a partir de octubre el tope máximo de ingresos familiares admisibles se amplía hasta $2.738.400 mensuales, expandiendo el margen de inclusión para las familias solicitantes.
- Referencia para otras asignaciones: Si bien no determina de forma lineal todas las prestaciones de ANSES —que se actualizan por la fórmula de movilidad atada a la inflación—, funciona como parámetro de elegibilidad patrimonial para diversos subsidios económicos y tarifas sociales.