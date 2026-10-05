La sexta criptomoneda más popular bajó 1,25% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Lanzado por Vitalik Buterin en 2015, Ethereum revolucionó el blockchain con contratos inteligentes, dApps, NFT y la Web3.

El mercado global de criptomonedas alcanza u$s2,91 billones; Bitcoin lidera la dominancia, seguido por Ethereum con 11,36%.

Ethereum subió 0,13% y cotiza a u$s2.705,23; su capitalización supera los u$s330.328 millones este lunes 5 de octubre.

Este lunes, Solana, la sexta criptomoneda en importancia, experimentó un retroceso de 1,25% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s119,99, con un mercado circulante equivalente a u$s70.601,63 millones, según Binance.

Con más de 39.781 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,91 billones este lunes 5 de octubre, según CoinMarketCap.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del 0,10% en las últimas horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 58,99%, seguido por Ethereum con un 11,35%. El resto de monedas captó un 29,66%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del lunes 5 de octubre, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s85.409,57 (0,12%)

Ethereum: u$s2.705,14 (0,12%)

BNB: u$s786,39 (-0,26%)

Ripple: u$s1,50 (-0,43%)

Solana: u$s119,99 (-1,25%)

Cardano: u$s0,26 (6,70%)

Polkadot: u$s1,19 (-0,03%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,86%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al lunes 5 de octubre:

Bitcoin: $137,45 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,27 millones

Ripple: $2.411,56

Solana: $193.375

Cardano: $427,08

Polkadot: $1.924,28

Dogecoin: $152,62

Polygon: $171,83

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al lunes 5 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.607,20

DAI: $1.613,65

USDC: $1.607,90

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.