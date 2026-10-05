En las últimas 24 horas, la segunda criptomoneda líder no reportó variaciones notables. Cómo evolucionaron las demás divisas y dólares cripto

Lanzado por Vitalik Buterin en 2015, Ethereum revolucionó el blockchain con contratos inteligentes, dApps, NFT y la Web3.

El mercado global de criptomonedas alcanza u$s2,91 billones; Bitcoin lidera la dominancia, seguido por Ethereum con 11,36%.

Ethereum subió 0,13% y cotiza a u$s2.705,23; su capitalización supera los u$s330.328 millones este lunes 5 de octubre.

Ethereum, con una capitalización de u$s330.328,98 millones, registró un aumento de 0,13% en las últimas 24 horas, llegando a u$s2.705,23 este lunes, según Binance.

Este lunes 5 de octubre, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,91 billones, según el registro de CoinMarketCap con 39.781 monedas.

En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un retroceso del 0,13% en las últimas horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 58,99%, seguido de Ethereum con un 11,36%. Las restantes monedas alcanzan un 29,66%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al lunes 5 de octubre son:

Bitcoin: u$s85.482,62 (0,21%)

Ethereum: u$s2.705,23 (0,13%)

BNB: u$s786,48 (-0,24%)

Ripple: u$s1,50 (-0,36%)

Solana: u$s120 (-1,21%)

Cardano: u$s0,26 (6,79%)

Polkadot: u$s1,19 (0,01%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,81%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este lunes 5 de octubre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $137,57 millones

Ethereum: $4,37 millones

BNB: $1,27 millones

Ripple: $2.411,56

Solana: $193.375

Cardano: $427,08

Polkadot: $1.924,28

Dogecoin: $152,62

Polygon: $171,83

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este lunes 5 de octubre son las siguientes:

USDT: $1.607,20

DAI: $1.613,65

USDC: $1.608,30

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores en el mundo de las criptomonedas.

A diferencia de Bitcoin, que se centra principalmente en ser una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la posibilidad de ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) a través de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, eliminando la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a una exitosa campaña de financiamiento colectivo en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), rápidamente se convirtió en una de las más relevantes en el ecosistema blockchain.

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, permitieron que Ethereum fuera más allá de las simples transacciones monetarias, abriendo el camino para la automatización de una amplia variedad de procesos en diversas industrias.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, lo que permitió la creación de monedas digitales como las stablecoins y los NFT.

Las stablecoins, cuya cotización está respaldada por activos tradicionales, ofrecen una mayor estabilidad, mientras que los NFT han revolucionado el mercado del arte digital, permitiendo la creación de objetos únicos y coleccionables en forma de tokens.

Otro avance significativo de Ethereum fue la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la creación de redes como BNB y Avalanche, basadas en su estructura.

Además, la introducción de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, mejoraron la escalabilidad y el procesamiento de transacciones, permitiendo un mayor rendimiento sin congestionar la red principal.

Ethereum también ha sido un actor clave en el desarrollo de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo, que promueve la privacidad, la transparencia y la autonomía, está cambiando la forma en que interactuamos con la red y plantea un futuro donde los intermediarios, como gobiernos y grandes empresas, son reemplazados por tecnologías descentralizadas.