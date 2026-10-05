En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal creció un 0,21%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto

Aprende a comprar criptomonedas de forma segura en Argentina usando exchanges regulados como Binance y evitando plataformas riesgosas.

Ethereum y otras altcoins cotizan en pesos argentinos; Bitcoin mantiene 58,99% de la dominancia del mercado.

Bitcoin alcanza los u$s85.409,57 y lidera el mercado global de criptomonedas, valorado en u$s2,91 billones este 5 de octubre.

Este lunes, Bitcoin alcanzó los u$s85.409,57 tras un incremento de 0,12% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s1,72 billones, de acuerdo con Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,91 billones de capitalización este lunes 5 de octubre, con 39.781 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un 0,09% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,99%, mientras Ethereum capturó un 11,35%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,66% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 5 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s85.409,57 (0,12%)

Ethereum: u$s2.705,14 (0,12%)

BNB: u$s786,39 (-0,26%)

Ripple: u$s1,50 (-0,44%)

Solana: u$s119,99 (-1,25%)

Cardano: u$s0,26 (6,67%)

Polkadot: u$s1,19 (-0,02%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,95%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al lunes 5 de octubre:

Bitcoin: $137,45 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,27 millones

Ripple: $2.411,56

Solana: $193.375

Cardano: $427,08

Polkadot: $1.924,28

Dogecoin: $152,62

Polygon: $171,83

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este lunes 5 de octubre a estos valores en pesos:

USDT: $1.607,20

DAI: $1.613,65

USDC: $1.608,30

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina comienza por abrir una cuenta en una exchange confiable, como Binance, Bitget, y otras empresas inscritas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), ideal para recibir transferencias en pesos y fondear fácilmente la cuenta para comprar criptomonedas.

Luego, basta con elegir la criptomoneda deseada para invertir. Algunas plataformas permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo la integración con Mercado Pago.

Asimismo, permiten intercambiar activos digitales y realizar transferencias a otras billeteras utilizando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

En este sistema se pueden usar medios de pago diversos, como cuentas fintech, bancarias o plataformas como PayPal o similares, pero siempre se debe revisar la reputación del vendedor antes de realizar una transacción.

Se debe evitar operar en plataformas que carezcan de seguridad, como Paxful, que ha acumulado denuncias por parte de usuarios.

La ausencia de mecanismos de protección puede exponer a los usuarios a riesgos de estafas y robo de información personal.