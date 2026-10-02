En las últimas 24 horas, la segunda cripto más popular estuvo estable. Cómo variaron de otras monedas digitales y dólares cripto

Ethereum, creado por Vitalik Buterin en 2015, impulsa contratos inteligentes, dApps y la Web3, transformando industrias.

El mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,90 billones; ETH cotiza a $4,37 millones en Argentina hoy, 2 de octubre.

El precio de Ethereum alcanza u$s2.686,89 hoy, 2 de octubre, con una capitalización de u$s328.066,18 millones según Binance.

Ethereum, con una capitalización de u$s328.066,18 millones, registró un aumento de 0,13% en las últimas 24 horas, llegando a u$s2.686,89 este viernes, según Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,90 billones este viernes 2 de octubre, con 39.777 monedas en circulación.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 0,72% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 59,01% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 11,33%. Las demás criptomonedas representan el 29,67%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el viernes 2 de octubre es:

Bitcoin: u$s85.092,63 (0,84%)

Ethereum: u$s2.686,89 (-0,13%)

BNB: u$s774,33 (0,69%)

Ripple: u$s1,50 (0,89%)

Solana: u$s119,99 (2,04%)

Cardano: u$s0,25 (2,27%)

Polkadot: u$s1,22 (4,41%)

Dogecoin: u$s0,10 (0,86%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este viernes 2 de octubre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $138,11 millones

Ethereum: $4,37 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.447,61

Solana: $195.135,70

Cardano: $411,82

Polkadot: $1.987,63

Dogecoin: $154,80

Polygon: $176,88

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al viernes 2 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.620,60

DAI: $1.626,96

USDC: $1.621,40

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, ha sido una de las plataformas blockchain más revolucionarias en la historia de las criptomonedas.

Mientras que Bitcoin se centró exclusivamente en la creación de una moneda digital descentralizada, Ethereum fue más allá, proponiendo la posibilidad de ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) que funcionan a través de contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se activan cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que elimina la necesidad de intermediarios y aporta mayor seguridad y eficiencia a las transacciones.

Ethereum nació de un financiamiento colectivo en 2014, lo que permitió la creación de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido clave para su funcionamiento, pues no solo posibilitan el intercambio de valor, sino que también han permitido la creación de aplicaciones en sectores como la salud, la educación, las finanzas y la logística, transformando así múltiples industrias.

Uno de los avances más importantes de Ethereum ha sido la popularización de la tokenización de activos.

Las stablecoins, que están respaldadas por monedas tradicionales, ofrecen una alternativa más estable a las criptomonedas volátiles.

Además, los NFT han cambiado la forma en que las personas interactúan con el arte y los coleccionables digitales, permitiendo la compra y venta de bienes digitales únicos.

A través de la Ethereum Virtual Machine (EVM), otras plataformas, como BNB y Avalanche, han podido desarrollar sus propias redes, basadas en la tecnología de Ethereum.

Las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han mejorado la escalabilidad de la red, permitiendo transacciones más rápidas y de menor costo, lo que ha aumentado la eficiencia de la plataforma.

Ethereum también ha sido fundamental en la creación de la Web3, una nueva Internet descentralizada que otorga mayor control a los usuarios sobre sus datos y actividades en línea.

La Web3 promueve la autonomía, la privacidad y la transparencia, eliminando a los grandes intermediarios que han dominado la web tradicional.