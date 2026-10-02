En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal creció un 0,84%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto

Para comprar criptomonedas en Argentina, usar exchanges reguladas por CNV como Binance o Bitget, y evitar sitios inseguros.

Ethereum cotiza a u$s2.688,97 y Bitcoin domina 59,01% del mercado. Incluye precios de criptomonedas en pesos ARS.

Bitcoin alcanza u$s85.092,63 y el mercado cripto global u$s2,90 billones el 2 de octubre, con un alza del 0,71%.

Bitcoin subió 0,84% en las últimas 24 horas, situándose en u$s85.092,63 por unidad este viernes, con una capitalización de u$s1,71 billones, según Binance.

El mercado cripto mundial reporta este viernes 2 de octubre una capitalización de u$s2,90 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales creció un 0,71% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 59,01%, mientras que Ethereum posee un 11,32%, y las otras monedas sumaron el 29,67%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 2 de octubre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s85.092,63 (0,84%)

Ethereum: u$s2.686,89 (-0,13%)

BNB: u$s774,39 (0,69%)

Ripple: u$s1,50 (0,89%)

Solana: u$s119,99 (2,04%)

Cardano: u$s0,25 (2,27%)

Polkadot: u$s1,22 (4,44%)

Dogecoin: u$s0,10 (0,86%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al viernes 2 de octubre:

Bitcoin: $138,11 millones

Ethereum: $4,37 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.447,61

Solana: $195.135,70

Cardano: $411,82

Polkadot: $1.987,63

Dogecoin: $154,80

Polygon: $176,88

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al viernes 2 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.620,60

DAI: $1.628,99

USDC: $1.621,40

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático creador Satoshi Nakamoto, revolucionó el sistema financiero al convertirse en la primera criptomoneda. Su objetivo es proporcionar una alternativa descentralizada de pagos sin la intervención de bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso basado en "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores interesados en proteger su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de transacción. Para solucionarlo, se han desarrollado herramientas como la Lightning Network, que mejoran la velocidad y reducen los costos.

Bitcoin ha sido objeto de críticas debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada con un impacto significativo en el ámbito financiero global.