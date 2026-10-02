En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno subió 0,84%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

Recomiendan usar exchanges reguladas por CNV, como Binance, para comprar criptomonedas de forma segura y alertan sobre Paxful.

La nota detalla la cotización de Ethereum, BNB y otras monedas en dólares y pesos; Bitcoin domina el 59% del mercado.

Bitcoin subió a u$s85.092,63 el 2 de octubre, impulsando el mercado global de criptomonedas a u$s2,90 billones.

Este viernes, Bitcoin experimentó un aumento de 0,84%, ubicando su precio en u$s85.092,63 y llevando su capitalización de mercado a u$s1,71 billones, según el panel de Binance.

CoinMarketCap registra este viernes 2 de octubre una capitalización de u$s2,90 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 39.777 monedas.

Por lo tanto, las monedas digitales presentaron un crecimiento del 0,71% en el último día. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 59,01%, Ethereum lo sigue con un 11,32%, y el resto suma un 29,67%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha viernes 2 de octubre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s85.092,63 (0,84%)

Ethereum: u$s2.688,97 (0%)

BNB: u$s774,39 (0,69%)

Ripple: u$s1,50 (0,89%)

Solana: u$s120,03 (2,11%)

Cardano: u$s0,25 (2,29%)

Polkadot: u$s1,22 (4,44%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,05%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 2 de octubre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $138,11 millones

Ethereum: $4,37 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.447,61

Solana: $195.135,70

Cardano: $411,82

Polkadot: $1.987,63

Dogecoin: $154,80

Polygon: $176,88

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este viernes 2 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.620,30

DAI: $1.628,99

USDC: $1.621,40

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Adquirir criptomonedas en Argentina requiere una cuenta en una exchange autorizada, como Binance, Bitget y otras plataformas, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avaladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), permitiendo realizar transferencias en pesos para fondear la cuenta y adquirir criptomonedas.

A continuación, se debe seleccionar la criptomoneda deseada y comprarla con pesos. En algunos casos, es posible pagar con tarjeta de crédito, mediante proveedores internacionales o Mercado Pago.

Las exchanges también permiten intercambiar criptomonedas y transferir activos digitales usando QR o claves públicas hacia otras billeteras virtuales.

Otra opción es usar el sistema persona a persona (P2P), que facilita la compra directa entre usuarios.

En este caso, se puede pagar con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es fundamental verificar la reputación del vendedor y el tiempo promedio de liberación de fondos.

Por último, se recomienda evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha recibido reclamos por estafas.

Esto se debe a la falta de mecanismos de seguridad, lo que deja a los usuarios expuestos a fraudes y robos de información.