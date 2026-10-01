Las cadenas Día y Chango Más suman 20% de descuento sin tope pagando con tarjeta Visa Banco Provincia desde Cuenta DNI por NFC.

Aprovecha los días clave por cadena y tipo de pago para maximizar tu ahorro en las diversas ofertas semanales.

Suma hasta 20% de ahorro con tarjeta Visa Banco Provincia y pagos NFC, más beneficios con dinero en cuenta.

Cuenta DNI ofrece en octubre promociones con descuentos sin tope en supermercados como Día, Carrefour y Chango Más.

Cuenta DNI, la billetera digital desarrollada por Banco Provincia, ofrecerá a sus usuarios en octubre compras en supermercados sin tope de reintegro los días lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados, según la cadena.

Más precisamente, las fechas son:

lunes 5, 12, 19 y 26 en Día

en Día miércoles 7, 14, 21 y 28 en Carrefour

en Carrefour jueves 1, 8, 15, 22 y 29 en Chango Más

en Chango Más viernes y sábados (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31) en Cooperativa Obrera

Los martes, en cambio, todas las promos tienen tope, y los miércoles conviven opciones con y sin límite.

Además, quienes cobran jubilaciones y pensiones a través de la app suman 5% de descuento adicional en las promos con dinero en cuenta.

La novedad del mes es el ahorro con tarjeta de crédito Visa Banco Provincia en Chango Más y Día.

En octubre habrá 20% de ahorro con tarjeta de crédito Visa y NFC

Las cadenas Día y Chango Más sumaron 20% de descuento para quienes paguen con tarjeta de crédito Visa Banco Provincia desde Cuenta DNI, mediante la modalidad NFC.

En Día rige los lunes y en Chango Más los jueves, ambos sin tope de reintegro. Así, los usuarios de tarjeta acceden al ahorro aun sin dinero en cuenta.

El pago NFC está disponible solo en dispositivos Android compatibles.

Para activarlo, hay que entrar a la tarjeta dentro de la app y tocar "Activar para pagos NFC".

Quienes no tengan plástico pueden pedir la Visa virtual desde BIP Móvil y vincularla en Cuenta DNI.

Descuentos en supermercados con Cuenta DNI: promos de lunes y martes

Día ofrecerá 10% de descuento los lunes pagando con dinero en cuenta, sin tope de reintegro.

Los supermercados del interior bonaerense otorgarán 15% los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta, a partir de un ticket de $30.000.

Participan:

5mentarios

Autoservicio Don Luis

La Amistad

Sabor Criollo

Autoservicio 228

Connecta Distribución

Supermercado Güemes

Super 8

Nini Mayorista otorga 15% de descuento los martes, con tope de $20.000 por semana, en sus sucursales.

Se trata del reintegro semanal más alto entre las promos con límite. Resulta conveniente para compras grandes o por mayor.

Promos de miércoles, jueves y fin de semana: Carrefour, Chango Más y Cooperativa Obrera

Carrefour brinda 10% de descuento los miércoles, sin tope y con consumo mínimo de $15.000.

Aplica en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express, con devolución en el acto.

Ese mismo día, La Anónima ofrece 10% con tope de $5.000 semanales y compra mínima de $25.000 por semana y por persona.

Josimar también da 10% los miércoles, con tope de $6.000 por semana. Chango Más ofrece 20% de descuento los jueves, sin tope y con devolución en el acto, e incluye MasGO. Cooperativa Obrera (Lobos y La Plata) cierra la semana con 15% los viernes y sábados, sin tope de reintegro.

Cómo aprovechar Cuenta DNI en supermercados: topes, mínimos y días clave

Desde Cuenta DNI aconsejaron que para maximizar el ahorro, conviene concentrar las compras grandes en las promos sin tope, como Chango Más los jueves y Día los lunes con tarjeta.

En Carrefour y La Anónima hay que cumplir el consumo mínimo ($15.000 y $25.000, respectivamente).

En las cadenas con tope semanal, el reintegro se renueva cada semana, por lo que puede convenir dividir las compras.