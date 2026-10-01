En las últimas 24 horas, la segunda criptomoneda líder bajó un 0,22%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

Impulsó la tokenización (NFT, stablecoins) y la Web3, liberando activos digitales y una internet descentralizada.

Vitalik Buterin fundó Ethereum en 2015, revolucionando la blockchain con dApps y contratos inteligentes.

Ethereum cotiza a u$s2.682,93 este jueves con baja del 0,22%; el mercado cripto global cae un 0,46%.

Con una baja de 0,22% en las últimas 24 horas, Ethereum cotiza a u$s2.682,93 este jueves, respaldado por una capitalización de mercado de u$s327.574,63 millones, según Binance.

El mercado cripto global asciende a u$s2,87 billones de capitalización este jueves 1 de octubre, de acuerdo con CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un retroceso del -0,46% en las últimas horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,98%, mientras Ethereum capturó un 11,41%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,61% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al jueves 1 de octubre son:

Bitcoin: u$s84.295,13 (-0,02%)

Ethereum: u$s2.682,93 (-0,22%)

BNB: u$s766,63 (-0,40%)

Ripple: u$s1,48 (-1,78%)

Solana: u$s117,21 (-2,22%)

Cardano: u$s0,25 (-1,13%)

Polkadot: u$s1,17 (-6,39%)

Dogecoin: u$s0,09 (-1,15%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este jueves 1 de octubre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $136,77 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.410,69

Solana: $190.639,60

Cardano: $400,61

Polkadot: $1.898,31

Dogecoin: $152,89

Polygon: $173,43

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este jueves 1 de octubre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.618,40

DAI: $1.637,70

USDC: $1.619,10

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, representó una revolución en el mundo de la blockchain.

Si bien Bitcoin demostró la posibilidad de usar la blockchain para la creación de una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la idea de crear aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten de forma automática, sin necesidad de intermediarios, lo que aporta una mayor seguridad y transparencia al ecosistema.

El proyecto fue financiado en 2014 mediante un exitoso crowdfunding, lo que permitió que se lanzara al mercado con su propia criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, fueron clave para la automatización de acuerdos y transacciones, permitiendo que la red Ethereum se expandiera más allá de las simples transferencias de dinero.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, que permite crear activos digitales como las stablecoins, que están respaldadas por monedas tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte y los coleccionables digitales.

Gracias a Ethereum, se ha abierto un mundo de posibilidades para la creación y comercialización de activos en la blockchain.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otros proyectos como BNB y Avalanche se desarrollaran sobre la misma infraestructura, favoreciendo la interoperabilidad entre redes.

Además, las soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync mejoraron la escalabilidad de Ethereum, reduciendo los costos de las transacciones y aumentando su velocidad.

Ethereum también ha sido clave en el avance hacia la Web3, una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo elimina a los intermediarios, como gobiernos y grandes corporaciones, y permite una experiencia web más libre, segura y autónoma.