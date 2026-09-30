En las últimas 24 horas, la criptomoneda número dos subió 0,66%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Su tecnología EVM y soluciones de Capa 2 potencian la Web3, mejorando la escalabilidad y reduciendo costos.

Vitalik Buterin lanzó ETH en 2015, revolucionando el sector con dApps, contratos inteligentes y tokenización.

Ethereum alcanzó u$s2.690,11 con un alza de 0,66% y el mercado cripto global creció 1,34% en 24 horas.

Este miércoles, Ethereum alcanzó los u$s2.690,11 tras un incremento de 0,66% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s328.443,55 millones, de acuerdo con Binance.

Las criptomonedas suman este miércoles 30 de septiembre una capitalización global de u$s2,88 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 39.772 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 1,34% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,72%, mientras Ethereum capturó un 11,39%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,89% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al miércoles 30 de septiembre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s84.313,54 (1,55%)

Ethereum: u$s2.690,11 (0,66%)

BNB: u$s769,72 (2,01%)

Ripple: u$s1,51 (0,71%)

Solana: u$s119,89 (1,40%)

Cardano: u$s0,25 (2,54%)

Polkadot: u$s1,25 (6,60%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,41%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al miércoles 30 de septiembre:

Bitcoin: $136,03 millones

Ethereum: $4,34 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.434,07

Solana: $194.095,20

Cardano: $403,35

Polkadot: $2.024,13

Dogecoin: $154,05

Polygon: $184,38

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al miércoles 30 de septiembre son los siguientes:

USDT: $1.609,80

DAI: $1.614,27

USDC: $1.610,90

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y un grupo de desarrolladores, revolucionó el mundo de las criptomonedas al introducir un sistema que no solo permite la transferencia de valor, sino también la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps).

A diferencia de Bitcoin, que se centra en ser una moneda digital descentralizada, Ethereum permite la creación de contratos inteligentes, que son programas autoejecutables que se activan bajo condiciones específicas, eliminando la necesidad de intermediarios y brindando mayor seguridad y transparencia a las transacciones.

Ethereum fue financiado mediante un exitoso crowdfunding en 2014, lo que permitió el lanzamiento de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido la base de su ecosistema, permitiendo que las aplicaciones descentralizadas operen de forma autónoma, sin depender de ninguna autoridad central.

Esto ha abierto nuevas oportunidades en áreas como la finanzas, la salud, la educación y la logística, donde las aplicaciones pueden operar de forma más eficiente y segura.

Otro de los logros de Ethereum ha sido la popularización de la tokenización, que permite crear nuevos activos digitales. Las stablecoins, que están vinculadas a activos tradicionales como el dólar, han ofrecido una alternativa más estable a las criptomonedas volátiles.

Los NFT, por su parte, han permitido la creación de nuevos mercados para el arte digital y los coleccionables.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) ha permitido que otras plataformas, como BNB y Avalanche, se construyan sobre la infraestructura de Ethereum.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad de la red, reduciendo los costos y aumentando la velocidad de las transacciones.

Ethereum también ha sido esencial para el desarrollo de la Web3, una Internet descentralizada que busca devolver el control a los usuarios.

La Web3 pone énfasis en la privacidad y la autonomía, eliminando la necesidad de grandes intermediarios como gobiernos y corporaciones, lo que resulta en una web más libre y democrática.