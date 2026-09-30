La criptomoneda principal registró un incremento del 1,55% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Para adquirir activos digitales en Argentina, se requieren PSAV registrados ante la CNV y exchanges confiables; evitar plataformas riesgosas como Paxful.

BTC lidera el mercado con 58,73% de dominancia; se detallan cotizaciones de Ethereum, BNB y más criptoactivos en USD y pesos.

Bitcoin sube 1,65% a u$s84.393,07 y el mercado de criptomonedas crece un 1,40% con u$s2,89 billones globales.

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más popular, cotiza este miércoles a u$s84.313,54 en la pizarra de Binance, tras un aumento de 1,55% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s1,69 billones.

El mercado cripto mundial reporta este miércoles 30 de septiembre una capitalización de u$s2,88 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un alza del 1,34% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 58,72% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 11,39%. Las demás criptomonedas representan el 29,89%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 30 de septiembre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s84.313,54 (1,55%)

Ethereum: u$s2.690,11 (0,66%)

BNB: u$s769,72 (2,01%)

Ripple: u$s1,51 (0,71%)

Solana: u$s119,89 (1,40%)

Cardano: u$s0,25 (2,54%)

Polkadot: u$s1,25 (6,60%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,41%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este miércoles 30 de septiembre:

Bitcoin: $136,03 millones

Ethereum: $4,34 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.434,07

Solana: $194.095,20

Cardano: $403,35

Polkadot: $2.024,13

Dogecoin: $154,05

Polygon: $184,38

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al miércoles 30 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.609,80

DAI: $1.614,27

USDC: $1.611,30

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático creador Satoshi Nakamoto, revolucionó el sistema financiero al convertirse en la primera criptomoneda. Su objetivo es proporcionar una alternativa descentralizada de pagos sin la intervención de bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso basado en "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores interesados en proteger su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de transacción. Para solucionarlo, se han desarrollado herramientas como la Lightning Network, que mejoran la velocidad y reducen los costos.

Bitcoin ha sido objeto de críticas debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada con un impacto significativo en el ámbito financiero global.