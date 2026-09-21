El analista detectó una formación en el gráfico de SOL e indica u$s240 a u$s260 como la zona que deberá superar para confirmar el escenario alcista

Peter Brandt analizó el comportamiento de Solana (SOL) y detectó una figura técnica que podría anticipar una fuerte suba de hasta u$s240, cifra que representaría un incremento de casi 106% desde los actuales u$s118,29.

El análisis se basa en una formación conocida como "taza y asa", que aparece en el gráfico semanal de SOL y se desarrolló durante aproximadamente cinco años. Para Brandt, la criptomoneda atraviesa ahora una etapa de consolidación antes de definir su próximo movimiento.

La figura comenzó a tomar forma después del máximo histórico de Solana en 2021. Luego, el precio sufrió una fuerte caída durante 2022 y llegó a ubicarse cerca de u$s9, antes de comenzar una recuperación.

Durante 2024, SOL volvió a acercarse a sus máximos anteriores. Desde entonces, el precio se mantuvo dentro de un rango y dio forma a lo que Brandt identifica como el "asa" de la figura.

La importancia del análisis está en que se trata de una estructura de largo plazo. Es decir, no es un movimiento que se haya formado en las últimas semanas, sino un comportamiento que reúne varios años de cotización de Solana.

Brandt también indicó que el precio atraviesa una etapa de menor volatilidad, es decir SOL registra movimientos más acotados después de períodos en los que las variaciones fueron mucho mayores.

Peter Brandt analiza a Solana y proyecta una posible suba del 106%

Peter Brandt anticipa una posible suba hasta u$s240

Otro de los indicadores incluidos en el análisis muestra que Solana aún no posee una tendencia fuerte definida, cifra que significa que el mercado está en una etapa de espera sin saber para dónde será el próximo movimiento.

Por eso, u$s240 aparece como el nivel más importante para la lectura de Brandt. Para que la formación tome fuerza, SOL debería superar esa zona y mantenerse por encima de ella, idealmente con un aumento en el volumen de operaciones.

La resistencia se encuentra aproximadamente entre u$s240 y u$s260. Una ruptura sostenida de ese rango sería una señal de que la estructura de varios años podría comenzar a resolverse al alza.

En cambio, el área de u$s80 a u$s85 funciona como un soporte clave. Una caída clara por debajo de esos valores debilitaría la formación y pondría en duda el escenario alcista planteado por el analista.

La proyección de u$s240 no es el único escenario que surge del patrón. Si se aplicara la regla clásica de la "taza y asa", la profundidad de la formación permitiría calcular objetivos mucho más altos, incluso de miles de dólares.

Sin embargo, esos valores son proyecciones teóricas. Por ahora, el mercado deberá mostrar si Solana consigue superar entre u$s240 y u$s260 o si, por el contrario, pierde el soporte de entre u$s80 y u$s85. Esos niveles serán claves para determinar cómo continúa la estructura observada por Brandt.