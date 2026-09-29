La iniciativa busca evaluar la viabilidad de estos instrumentos en pagos transfronterizos, liquidación de operaciones y gestión de tesorería

El banco busca integrar activos digitales en finanzas; mercado de stablecoins proyecta $2 billones para 2028.

La iniciativa responde a la tokenización financiera global; Citi y HSBC ya prueban soluciones similares.

Morgan Stanley confirmó la creación de un laboratorio cripto destinado a probar stablecoins y activos tokenizados.

La iniciativa busca evaluar la viabilidad de estos instrumentos en pagos transfronterizos, liquidación de operaciones y gestión de tesorería.

Morgan Stanley acelera su apuesta cripto y abre pruebas con stablecoins y activos tokenizados

El laboratorio funcionará como un espacio de experimentación controlada, en el que se pondrán a prueba distintas stablecoins, incluyendo aquellas respaldadas por dólares y otras monedas fiduciarias, así como depósitos tokenizados emitidos por bancos.

Morgan Stanley pretende analizar cómo estas herramientas pueden:

mejorar la eficiencia de las transacciones internacionales

reducir costos de intermediación

y ofrecer mayor transparencia en los flujos financieros

La decisión ocurre en un contexto de aceleración de la tokenización en el sistema financiero global.

En los últimos meses, entidades como Citi, HSBC y BNY Mellon iniciaron pruebas similares, mientras que Swift y Chainlink avanzan en la interoperabilidad de depósitos tokenizados entre bancos.

Morgan Stanley apuesta por la tokenización y las stablecoins como nuevas alternativas para los bancos

Morgan Stanley busca anticipar cómo los activos digitales regulados pueden convertirse en parte integral de la infraestructura financiera en los próximos años.

El laboratorio también explorará escenarios de riesgo, incluyendo la volatilidad de las stablecoins, la dependencia de infraestructuras externas y los desafíos regulatorios que plantea su adopción.

Para ello, trabajará en colaboración con organismos de supervisión y con fintech especializadas en blockchain, para garantizar que las pruebas se ajusten a los estándares de seguridad y cumplimiento normativo.

Morgan Stanley pretende así diversificar su oferta y responder a la demanda creciente de clientes institucionales interesados en activos digitales.

Aunque el banco no confirmó plazos para una implementación comercial, el laboratorio servirá como base para definir su estrategia en torno a la tokenización y la integración de stablecoins en sus servicios.

Cómo crece el uso de activos digitales en empresas y su integración con la banca

A medida que aumentan las herramientas para usar activos digitales, cada vez más compañías los incorporan en distintas áreas de su operación financiera.

En este contexto, las stablecoins predominan por sobre otra clase de instrumentos cripto, al estar respaldadas por activos físicos, en su mayoría fiduciarios.

De acuerdo al Chainalysis 2025 Report, el 60% de los pagos con stablecoins son B2B (Business-to-Business), es decir, de negocio a negocio.

Según Towerbank, uno de los 3 principales casos de uso de cuentas bancarias cripto para B2B es el cobro y la liquidación instantánea en USDT y USDC. Tales stablecoins son las que mayor capitalización tienen: representan el 60% y 25% respectivamente del total.

Según el banco Standard Chartered, el mercado de stablecoins llegará a u$s2 billones para 2028, una proyección basada en que las empresas las requieren para agilizar operaciones financieras, a diferencia del sistema bancario donde:

demoran más tiempo

enfrentan barreras burocráticas

se ralentizan por límites geográficos

Las redes de criptoactivos, en cambio, permiten realizar operaciones las 24 horas, los 7 días de la semana y sin límites fronterizos, lo que facilita el movimiento de fondos entre distintos mercados; las transacciones pueden liquidarse en minutos y no dependen de los horarios bancarios ni de una cadena de intermediarios.

Estas ventajas de las redes de activos digitales frente al sistema tradicional bancario son las que están provocando su uso corporativo. Sin embargo, el crecimiento de esta demanda también está impulsando una mayor integración entre tales activos y los bancos.

"Las stablecoins están pasando de instrumento cripto a solución para pagos, cobros y tesorería empresarial. Por eso, la pregunta entre las empresas ya no es si usar stablecoins, sino en qué socio confiar para sus operaciones integradas a la banca", sostuvo al respecto Gabriel Campa, Head de Digital Assets de ikigii by Towerbank International Inc.