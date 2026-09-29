La sexta criptomoneda más popular bajó 0,45% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Solana, creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, utiliza "Proof of History" para ser una blockchain más rápida y eficiente.

El mercado cripto global suma u$s2,86 billones; Bitcoin lidera con 58,66% de dominancia, seguido por Ethereum con 11,48%.

Solana retrocedió 0,45% a u$s119,05; el mercado global de criptomonedas decreció un -0,38% este martes.

Este martes, Solana, la sexta criptomoneda en importancia, experimentó un retroceso de 0,45% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s119,05, con un mercado circulante equivalente a u$s69.981,72 millones, según Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,86 billones para el mercado global de criptomonedas este martes 29 de septiembre, abarcando 39.770 monedas.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -0,38% en el último día. Bitcoin lidera con un 58,66% de dominancia, seguido por Ethereum con el 11,48%. Las otras monedas digitales agruparon el 29,85% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el martes 29 de septiembre son los siguientes:

Bitcoin: u$s83.599,73 (-0,31%)

Ethereum: u$s2.692,93 (0,05%)

BNB: u$s755,68 (-1,70%)

Ripple: u$s1,50 (-0,72%)

Solana: u$s119,05 (-0,45%)

Cardano: u$s0,24 (-1,74%)

Polkadot: u$s1,19 (0,16%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,68%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, martes 29 de septiembre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $135,22 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,23 millones

Ripple: $2.433,66

Solana: $193.208,30

Cardano: $397,87

Polkadot: $1.933,44

Dogecoin: $152,83

Polygon: $0

En tanto, este martes 29 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.615,10

DAI: $1.620,93

USDC: $1.616

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un relato de innovación en el ámbito de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, Solana nació con la idea de resolver problemas de escalabilidad que afectan a otras cadenas de bloques como Bitcoin y Ethereum.

El proyecto se destaca por introducir un concepto innovador llamado "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que permite ordenar transacciones antes de ser confirmadas, mejorando significativamente la velocidad y reduciendo costos.

A diferencia de Ethereum, cuya red en su estado original procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana puede manejar miles, lo que la posiciona como una de las blockchains más rápidas del mercado.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana comenzó a posicionarse como una de las plataformas blockchain más rápidas y eficientes, con costos de transacción mucho más bajos que los de Ethereum.

Esto le permitió captar la atención de desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas, especialmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y tokens no fungibles (NTF), donde los altos costos de gas de Ethereum habían generado críticas.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos bajos. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más consolidada para aplicaciones descentralizadas, Solana se ha convertido en una alternativa atractiva, especialmente para proyectos que requieren escalabilidad y rapidez.

A pesar de su éxito, Solana también ha enfrentado desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización, problemas que Ethereum ha manejado de manera diferente gracias a su mayor comunidad y un enfoque más maduro. Sin embargo, la comunidad y el equipo detrás de Solana han trabajado para abordar estas dificultades y fortalecer su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, con una visión clara de democratizar el acceso a las tecnologías descentralizadas. Su crecimiento continuo refleja un esfuerzo por equilibrar velocidad, costo y seguridad, marcando un camino innovador que desafía el liderazgo de Ethereum en el mundo cripto.