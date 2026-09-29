En las últimas 24 horas, la segunda cripto más popular estuvo estable. Cómo variaron de otras monedas digitales y dólares cripto

En Argentina, Bitcoin alcanza $135,12 millones y stablecoins como USDT o DAI cotizan sobre $1.615 en exchanges locales.

El mercado global de criptomonedas suma u$s2,86 billones; Bitcoin domina con 58,68% y Ethereum le sigue con 11,49%.

Bitcoin, la principal criptomoneda, bajó 0,40% en 24h y cotiza a u$s83.513,45 el 29 de septiembre.

Ethereum, la segunda criptomoneda más popular, cotiza este martes a u$s2.693,87 en la pizarra de Binance, tras un aumento de 0,17% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s328.894,70 millones.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,86 billones este martes 29 de septiembre, con 39.770 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del -0,28% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 58,66%, seguido por Ethereum con un 11,48%. El resto de monedas captó un 29,85%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este martes 29 de septiembre:

Bitcoin: u$s83.618,79 (-0,27%)

Ethereum: u$s2.693,87 (0,17%)

BNB: u$s756,01 (-1,65%)

Ripple: u$s1,50 (-0,56%)

Solana: u$s119,11 (-0,33%)

Cardano: u$s0,24 (-1,48%)

Polkadot: u$s1,19 (0,10%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,47%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al martes 29 de septiembre:

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al martes 29 de septiembre:

Bitcoin: $135,12 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,22 millones

Ripple: $2.414,47

Solana: $192.589,20

Cardano: $396,27

Polkadot: $1.919,78

Dogecoin: $152,34

Polygon: $190,30

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este martes 29 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.615,20

DAI: $1.620,89

USDC: $1.616

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo con el propósito de llevar la tecnología blockchain más allá de las criptomonedas.

Mientras que Bitcoin demostraba la viabilidad de una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la posibilidad de crear aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan a través de contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones, sin la necesidad de una autoridad central. En 2014, Ethereum logró recaudar fondos a través de un exitoso crowdfunding que permitió su lanzamiento.

Junto con Ethereum, también nació Ether (ETH), su criptomoneda, que rápidamente se estableció como una de las más importantes en el ecosistema de blockchain. Los contratos inteligentes, esenciales para el funcionamiento de Ethereum, permiten realizar transacciones y acuerdos sin la intervención de terceros, lo que aporta una mayor seguridad y transparencia.

Otro aspecto destacado de Ethereum es su impulso a la tokenización, lo que permitió la creación de nuevos tipos de activos digitales.

Entre ellos se encuentran las stablecoins, que mantienen un valor estable al estar respaldadas por activos tradicionales, y los NFT, que han cambiado la forma en que las personas compran y venden arte digital, coleccionables y otros bienes únicos.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) fue un componente esencial que permitió que otras plataformas como BNB y Avalanche fueran construidas sobre su arquitectura.

Además, la implementación de soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync ha mejorado significativamente la escalabilidad y la eficiencia de la red, permitiendo procesar más transacciones a menor costo.

Ethereum también ha sido fundamental para el desarrollo de la Web3, un concepto de una Internet descentralizada que promueve la privacidad, la autonomía del usuario y la eliminación de intermediarios. A través de su infraestructura, Ethereum ha impulsado la creación de un sistema más justo y transparente en la web.