En las últimas 24 horas, la criptomoneda más popular aumentó 0,40%. Cómo variaron de las otras monedas digitales y dólares cripto

En Argentina, Bitcoin alcanza $135,12 millones y stablecoins como USDT o DAI cotizan sobre $1.615 en exchanges locales.

El mercado global de criptomonedas suma u$s2,86 billones; Bitcoin domina con 58,68% y Ethereum le sigue con 11,49%.

Bitcoin, la principal criptomoneda, bajó 0,40% en 24h y cotiza a u$s83.513,45 el 29 de septiembre.

Bitcoin, la criptomoneda principal, bajó un 0,40% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s83.513,45, con un circulante de u$s1,68 billones, de acuerdo con cifras de Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,86 billones este martes 29 de septiembre, según CoinMarketCap.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -0,49% en las últimas horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,68%, mientras Ethereum capturó un 11,49%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,84% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al martes 29 de septiembre, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s83.513,45 (-0,40%)

Ethereum: u$s2.691,83 (0,06%)

BNB: u$s754,96 (-1,84%)

Ripple: u$s1,49 (-0,97%)

Solana: u$s118,76 (-0,63%)

Cardano: u$s0,24 (-2,02%)

Polkadot: u$s1,18 (-0,82%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,67%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al martes 29 de septiembre:

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al martes 29 de septiembre:

Bitcoin: $135,12 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,22 millones

Ripple: $2.414,47

Solana: $192.589,20

Cardano: $396,27

Polkadot: $1.919,78

Dogecoin: $152,34

Polygon: $190,30

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este martes 29 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.615,20

DAI: $1.620,89

USDC: $1.616

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, se considera la primera criptomoneda que transformó el mundo financiero. Su objetivo principal es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin la necesidad de bancos o gobiernos como intermediarios.

Bitcoin emplea un sistema de consenso conocido como "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este proceso garantiza la seguridad de la red, aunque también provoca un elevado consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin se ha convertido en un resguardo de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores en busca de protección contra la inflación.

Sin embargo, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones. La implementación de soluciones como la Lightning Network busca mejorar la velocidad y reducir estos costos.

A pesar de su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular, con un impacto significativo en el sistema financiero global.