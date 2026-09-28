En caso de alcanzar dicha cifra, el rally supondría multiplicar casi seis veces el valor actual de la principal criptodivisa. Los detalles

Lograr este objetivo enfrenta desafíos como regulación, política monetaria y un crecimiento sostenido excepcional.

Su predicción se suma a otras ambiciosas de Standard Chartered y ARK Invest, reavivando el debate sobre el precio.

Cole Kennelly de Volmex proyecta que Bitcoin alcanzará los u$s500.000 en 2028, una suba cercana al 500%.

Cole Kennelly, fundador y CEO de Volmex, vaticinó que Bitcoin (BTC) podría alcanzar los u$s500.000 en 2028, algo que implicaría una suba cercana a 500% respecto a su cotización actual.

La predicción, realizada en una entrevista con CNBC Arabia, reaviva el debate sobre los objetivos de largo plazo de la criptomoneda y se suma a estimaciones previas de bancos y referentes del sector.

Por qué Bitcoin alcanzará los u$s500.000 en 2028, según el CEO de Volmex

Kennelly explicó que su proyección parte de un precio de referencia de u$s84.269 por BTC, según datos de CoinGecko, y destacó que alcanzar los u$s500.000 supondría multiplicar casi seis veces el valor actual.

La diferencia de u$s415.731 por unidad dimensiona la magnitud de la apuesta, que él mismo aclaró que es una visión personal y no un cálculo derivado de los índices de volatilidad que desarrolla Volmex.

La compañía se especializa en medir expectativas de volatilidad implícita en criptoactivos, pero no en fijar objetivos de precio.

El contexto actual refuerza la expectativa de Kennelly. Bitcoin superó los u$s85.000 en septiembre de 2026, impulsado por liquidaciones de posiciones cortas y un repunte en la demanda institucional.

Cole Kennelly, fundador y CEO de Volmex

Un informe de Bitwise reveló también que los principales fondos cripto mantuvieron o aumentaron su exposición durante la última corrección, y consolidaron a BTC como el activo digital más demandado por grandes inversores.

Sin embargo, el desafío para que la predicción se cumpla es enorme. BTC debería sostener un ritmo de apreciación que solo se observó en fases excepcionales de su historia, como el ciclo alcista de 2017 o el rally de 2020-2021.

Además, factores como la regulación, la política monetaria global y el avance de la infraestructura de custodia institucional serán determinantes para su evolución.

Kennelly reconoció que su estimación es una apuesta audaz y que el mercado será quien finalmente valide o desmienta el objetivo.

Los pronósticos de Bitcoin a u$s500.000 de referentes en el sector

El pronóstico de Kennelly se suma a una larga lista de predicciones ambiciosas sobre Bitcoin, similares a las del ejecutivo de Volmex.

Standard Chartered había proyectado en 2023 que la criptomoneda alcanzaría los u$s500.000 en 2028, aunque luego ajustó el horizonte a 2030.

Cathie Wood, CEO de ARK Invest, sostuvo en 2021 que BTC podría multiplicarse por diez antes de 2030, mientras que Mike Novogratz y Robert Kiyosaki también anticiparon cifras similares, aunque con plazos más cortos que no se cumplieron.