Estados Unidos concentró la mayor parte de las entradas, mientras los fondos tecnológicos captaron u$s5.290 millones durante la semana.

Goldman Sachs proyecta que la inversión en IA explicará la mitad del crecimiento del S&P 500 para 2026.

Fondos globales de acciones captaron u$s44.100 millones en septiembre, impulsados por el interés en la IA.

Los fondos globales de acciones recibieron u$s44.100 millones durante la cuarta semana de septiembre, según datos de LSEG Lipper, proveedor de información y análisis sobre fondos de inversión.

El ingreso de dinero estuvo impulsado por el interés en la inteligencia artificial (IA), las acciones tecnológicas y la caída del precio del petróleo.

El movimiento se produjo pese al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que suele volver más atractiva la renta fija frente a los activos de mayor riesgo.

Estados Unidos fue el principal destino del dinero. Los fondos de renta variable del país recibieron u$s37.600 millones, su mayor ingreso semanal en tres meses. Los fondos europeos captaron u$s2.260 millones, mientras que los asiáticos sumaron otros u$s2.210 millones.

La tecnología concentra el interés por la IA

Dentro de los fondos sectoriales, tecnología recibió u$s5.290 millones, su mayor entrada semanal desde el 29 de julio. El interés por nuevas aplicaciones de IA y los avances en la industria de semiconductores estuvieron entre los factores que acompañaron el movimiento.

Uno de los focos estuvo puesto en Muse, el agente de IA de Meta, que registró un fuerte interés entre los usuarios. A esto se sumó el desempeño de las exportaciones de Corea del Sur, que alcanzaron u$s71.400 millones durante los primeros días de septiembre.

Los semiconductores también marcaron máximos históricos en las exportaciones surcoreanas. El dato es relevante para el mercado tecnológico porque los chips son uno de los principales componentes de la infraestructura necesaria para desarrollar y operar sistemas de inteligencia artificial.

La expectativa sobre el impacto económico de la IA también aparece en las proyecciones de grandes bancos de inversión.

Estrategas de Goldman Sachs estimaron que la inversión en IA explicaría casi la mitad del crecimiento de las ganancias por acción del S&P 500 en 2026.

De todos modos, el flujo de dinero no se concentró exclusivamente en tecnología. Los fondos de salud recibieron u$s804 millones, mientras que los de consumo discrecional captaron otros u$s492 millones.

Los bonos muestran otras señales

El regreso del dinero a las acciones se dio mientras subían los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. El bono del Tesoro a 30 años llegó a 5,46%, su nivel más alto desde 2004.

A pesar de esto, los fondos globales de bonos recibieron u$s9.680 millones durante la semana. Los de corto plazo captaron u$s2.500 millones, mientras que los del gobierno tuvieron salidas por u$s1.470 millones.

Otros activos también recibieron dinero. Los fondos de oro y metales preciosos captaron u$s885,6 millones, mientras que los fondos de energía sumaron u$s89,26 millones. En cambio, los fondos del mercado monetario perdieron u$s605 millones.

En los mercados emergentes, los fondos de bonos recibieron u$s549 millones, mientras que los fondos de acciones sumaron apenas u$s29,3 millones.