El mercado de los activos digitales atraviesa una marcada rotación de flujos hacia las cadenas de bloques de alta velocidad. En una semana caracterizada por el reacomodamiento general de las cotizaciones y la búsqueda de alternativas de rendimiento, Solana ($SOL) quebró la barrera de los u$s120 por primera vez desde el 29 de enero, afianzándose como la criptomoneda de mejor desempeño entre los proyectos de mayor capitalización global.

De acuerdo con el relevamiento de cotizaciones reportado por el equipo de Research de la plataforma bursátil IOL invertironline, el token acumula una recuperación superior al 100% desde sus valores mínimos registrados durante el año, encabezando el rebote del sector frente a la dinámica más pausada que mostraron Bitcoin y Ethereum en los últimos meses.

Al quedar anclado el registro al quiebre de esa marca técnica, la lectura de los operadores pone el foco en los fundamentos de la red creada por Anatoly Yakovenko: la infraestructura combina un volumen operativo creciente en aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) con el atractivo de sus tarifas reducidas para usuarios minoristas, desarrolladores independientes e inversores institucionales.

Gráfico de cotización y análisis técnico del precio de Solana superando los 120 dólares (Fuente: IOL)

¿Qué impulsa el precio de Solana?

La recuperación de Solana (SOL) por encima de los u$s120 se sostiene en cuatro catalizadores fundamentales:

Efecto de liquidación de cortos (short squeeze): la ruptura de la resistencia intermedia de u$s112,50 y el avance hacia los u$s120 forzaron el cierre masivo de posiciones bajistas. En las últimas jornadas, u$s30,42 millones (casi el 90%) correspondieron a contratos en corto, acelerando la presión compradora las liquidaciones totales en el ecosistema de SOL superaron los u$s33,70 millones , de los cualescorrespondieron a contratos en corto, acelerando la presión compradora

la ruptura de la resistencia intermedia de y el avance hacia los forzaron el cierre masivo de posiciones bajistas. Explosión en el mercado de derivados: la actividad especulativa respaldó el movimiento alcista con un salto del 89% en el volumen de futuros de SOL , alcanzando los u$s13.330 millones , acompañado por un incremento del 9,10% en el interés abierto hasta situarse en u$s7.280 millones , según registros de mercado de septiembre de 2026

la actividad especulativa respaldó el movimiento alcista con un salto del , alcanzando los , acompañado por un incremento del hasta situarse en , según registros de mercado de septiembre de 2026 Flujo institucional sostenido hacia los ETF: la demanda profesional no retrocedió. Los fondos cotizados (ETF) basados en Solana encadenaron 12 semanas consecutivas de entradas netas de capital , acumulando suscripciones por más de u$s1.400 millones

la demanda profesional no retrocedió. Los fondos cotizados (ETF) basados en Solana encadenaron , acumulando suscripciones por más de Eficiencia operativa y bajas comisiones: la red continúa captando emisión de monedas estables (stablecoins) y protocolos de finanzas descentralizadas, sustentada en costos transaccionales que representan fracciones de centavo de dólar frente a las tarifas de gas de Ethereum

¿Cómo anticipó el mercado este rebote tras la profunda corrección previa?

La escalada actual cobra mayor relevancia al considerar que el activo debió sortear meses de fuerte castigo en sus precios.

Durante la primera mitad del año, el token llegó a acumular un retroceso de más del 70% desde sus zonas máximas, desatando un intenso debate en el sector sobre si la caída obedecía a la presión inflacionaria derivada de su esquema de emisión o al pánico generalizado del mercado.

Frente a esa volatilidad extrema, desde el exchange Bybit explicaron oportunamente a iProUP que las correcciones profundas entre un ciclo alcista y otro resultan habituales en el ecosistema cripto y no representan por sí solas un motivo de alarma, en la medida en que la red mantenga la actividad orgánica de sus desarrolladores y la tracción de su comunidad.

En esa misma línea, el especialista en activos digitales Mauro Liberman advirtió ante este medio que la solidez técnica de la red convive con desafíos estructurales de mercado: la emisión periódica de tokens y la liberación de liquidez suelen generar presiones vendedoras que condicionan el comportamiento del precio, obligando a distinguir el uso real de la tecnología de los ciclos especulativos de cotización.

¿Por qué Peter Brandt proyecta un rally de 100% hasta u$s240?

Más allá de la recuperación inmediata desde mínimos, el foco de Wall Street está puesto en la estructura técnica de largo plazo que exhibe el activo en sus gráficos semanales.

Solana bajo la visión de los inversores (generado con IA)

El reconocido operador técnico Peter Brandt identificó una formación clásica de "taza con asa" (cup-and-handle) de cinco años de desarrollo, cuyo trazado se remonta al récord histórico de 2021, transita el piso de mercado de 2022 y completa una extensa etapa de consolidación.

Según el análisis del experto, la confirmación de este patrón alcista exige un quiebre sostenido de la resistencia mayor ubicada en torno a los u$s240. Tomando como referencia la franja de cotización actual, un avance hacia ese objetivo técnico representaría un potencial alcista adicional de aproximadamente 106% para el precio de Solana.

No obstante, los analistas de mercado advierten sobre la posibilidad de tomas de ganancias de corto plazo por parte de operadores que busquen asegurar beneficios tras la suba reciente.

Para evitar una invalidación del patrón proyectado por Brandt, el activo debe preservar de manera estricta el soporte clave ubicado entre los u$s80 y u$s85.

¿Por qué Wall Street mantiene el foco puesto en la red de Solana?

El interés de los administradores de carteras no se explica únicamente por la oscilación de corto plazo, sino por la integración del proyecto en el circuito financiero tradicional.

Como explicó a iProUP el analista financiero Axel Becker, la atracción de las grandes firmas radica en el potencial de la infraestructura como plataforma de negocios: "Son quienes pueden llegar a hacer acuerdos y alianzas con grandes instituciones para que sea la red sobre la que se creen más productos".

No obstante, el especialista aclaró en su momento que mantenía al activo en su "lista de seguimiento para analizar, sin la certeza de que supere máximos históricos o crezca aún más", reflejando una postura de cautela analítica ante la volatilidad del activo.

La expectativa del mercado gira en torno al avance de vehículos financieros regulados, tales como fondos cotizados en bolsa (ETF) y esquemas de custodia bancaria, diseñados para canalizar capital institucional hacia la red y contrarrestar la oferta circulante de tokens.

¿Hacia dónde apuntan los próximos objetivos técnicos para los operadores?

Tras vulnerar la franja de los u$s120, los analistas de mercado vigilan la capacidad del token para consolidar este valor como un piso operativo firme de mediano plazo.

Si el activo logra sostenerse por encima de este umbral durante las próximas jornadas, los operadores proyectan que el flujo de liquidez podría habilitar una búsqueda hacia la zona de los u$s135 a u$s140, impulsado por el interés abierto en los mercados de futuros y la rotación de carteras hacia las redes de contratos inteligentes alternativas.

La consolidación técnica en este nivel resulta determinante para confirmar si la escalada responde a un movimiento genuino de acumulación institucional o si enfrentará tomas de ganancias transitorias por parte de los operadores de corto plazo.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de activos digitales. Este contenido no constituye bajo ninguna circunstancia asesoramiento financiero ni una recomendación para comprar, vender o mantener criptoactivos. Las operaciones con monedas digitales conllevan una alta volatilidad y riesgo de pérdida de capital.