El nuevo servicio de entregas rápidas en Brasil suma medicamentos recetados y busca integrar a las cadenas de farmacias al sistema

Mercado Libre anunció la creación de Envios Agora, un servicio enfocado en entrega ultrarrápida que promete llevar productos de hasta 15 kilos en un máximo de 60 minutos.

El anuncio se hizo durante el evento Meli Experience, en San Pablo.La modalidad va a permitir comprar desde smartphones hasta productos de supermercado, una combinación pensada para generar la escala que el negocio necesita. El proyecto está en fase piloto en barrios seleccionados de la capital brasileña y será expandido a toda la ciudad y a otras regiones del país.

El dato es que la red de repartidores necesaria para operar ese servicio todavía no existe. Consultado al respecto, Fernando Yunes, VP Ejecutivo de Commerce Latam, fue concreto: "Todavía no la tenemos, pero la vamos a crear, empezando por San Pablo".

Es decir, Mercado Libre anunció un servicio de entrega en una hora antes de tener la infraestructura humana para ejecutarlo a escala. Ese orden es habitual en la compañía, que suele anunciar la ambición y construir después, pero implica que los plazos de expansión dependen de una variable que recién arranca.

Reducir los tiempos de entrega a una hora acerca a la plataforma a un rubro donde hasta ahora no jugaba de lleno. Sus competidores en ese terreno ya no son otros marketplaces sino iFood, 99Food, Rappi y Daki, las aplicaciones de delivery y quick commerce que dominan el segmento en Brasil.

Es una frontera distinta para la empresa que lidera el argentino Ariel Szarfsztejn, porque cambia la unidad de negocio. El e-commerce tradicional optimiza costo por paquete en una red de distribución planificada. El quick commerce optimiza tiempo de respuesta con inventario distribuido y repartidores disponibles en tiempo real.

Son dos operaciones logísticas con lógicas opuestas, y la segunda es considerablemente más cara por pedido.

Los medicamentos con receta como próxima frontera

El segundo anuncio del jueves es tanto o más relevante que el logístico. Mercado Libre avanzará en la comercialización de medicamentos bajo prescripción y con retención de receta médica, incluidos antibióticos y tratamientos inyectables.

La operación contará con validación presencial y digital de profesionales farmacéuticos, que harán el registro y el control de las recetas antes de liberar el envío.

El camino hasta acá fue gradual y con un método poco convencional. La división de farmacias comenzó a ofrecerse a lo largo del último año, tras la adquisición de una pequeña farmacia de barrio en la zona sur de San Pablo, que funcionó como laboratorio para entender cómo opera el retail farmacéutico brasileño.

Por qué el mercado le interesa tanto: al momento de esa compra, la plataforma dimensionó el mercado farmacéutico brasileño en cerca de R$200.000 millones anuales, con una penetración online del orden del 10%, lo que representa unos R$20.000 millones en comercio electrónico. Traducido, hay un 90% del mercado que todavía no se vende por internet.

El movimiento estratégico más importante no es vender medicamentos sino abrir la plataforma para que otros los vendan. MercadoLibre inició la operación con cadenas asociadas y proyecta cerrar el año con al menos 20 cadenas de farmacias integradas a la plataforma en la Región Metropolitana de San Pablo.

La lógica sigue la estructura 3P, es decir, el modelo de marketplace donde vendedores terceros usan la infraestructura de la compañía. Ese esquema responde por cerca del 95% de las ventas totales de Mercado Libre.

Ese dato explica el enfoque. La empresa no busca ser una farmacia, busca ser la plataforma donde las farmacias venden, cobrando comisión y capturando el flujo logístico y de pagos.

Es el mismo razonamiento que aplicó en electrónica, indumentaria y, más recientemente, en supermercado.

Qué significa todo esto para el mercado argentino

El anuncio es para Brasil, pero hay tres razones por las que importa acá:

Brasil funciona como laboratorio. Mercado Libre suele probar servicios en su mercado más grande antes de trasladarlos. Brasil representó el 54,4% de sus ingresos netos en el segundo trimestre de 2026 , frente al 18,1% de Argentina

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