La stablecoin superó la barrera tras la ruptura del techo cambiario oficial, en un contexto de inflación alta y dolarización creciente de ahorros

El precio de Tether USD (USDT), la criptomoneda estable (o stablecoin) de mayor capitalización de mercado, llegó a superar los 1.600 pesos argentinos en las principales plataformas de intercambio de Argentina este 25 de agosto de 2026.

La stablecoin llegó a comerciarse por $1.604 argentinos durante la jornada de hoy, según datos de TradingView.

Este movimiento acompaña la tendencia alcista de los tipos de cambio tradicionales y refleja una búsqueda de cobertura por parte de los ahorristas e inversores que buscan salir de la exposición a la moneda local.

En los últimos 12 meses, el precio de USDT medido en pesos argentinos subió 19,47%, según se observa en los gráficos históricos de la cotización.

El ascenso en la cotización de USDT se alinea de manera directa con el comportamiento de los dólares financieros.

Esta correlación confirma que la stablecoin funciona como un termómetro cada vez más preciso de la presión cambiaria local.

El dólar mayorista quebró los $1.500: el techo que sostenía el BCRA

El dólar mayorista rompió esta semana el nivel de los $1.500, un techo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) defendió durante el último mes mediante intervenciones en el mercado.

Tras esta ruptura, la divisa oficial cerró en 1.510 pesos, algo que terminó impulsando al resto de las cotizaciones libres.

En este contexto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) —que habitualmente funciona como el principal faro de referencia para fijar el precio de las stablecoins en las exchanges locales— alcanzó también los $1.600.

Por su parte, el dólar informal o "blue" acompañó la subida ubicándose en torno a los $1.565.

Este movimiento generalizado de las cotizaciones paralelas evidencia que la presión no se limita a un solo segmento del mercado cambiario.

La ruptura del techo oficial funcionó como disparador de una corrida que arrastró a todas las variantes del dólar.

Dolarización de carteras: la inflación y las tasas detrás de la suba

La presión cambiaria obedece a una demanda sostenida de dólares e instrumentos dolarizados ante la pérdida de atractivo de las tasas de interés en pesos.

Además, el incremento del tipo de cambio acumulado en lo que va de 2026 —cercano a 3,8%— se mantiene muy rezagado respecto a una inflación que ya ronda el 21%.

Esta brecha incentiva la dolarización de carteras ante la expectativa de un ajuste cambiario. USDT es una alternativa cada vez más empleada por los argentinos como forma de dolarizarse frente a la pérdida de valor del peso.

En el país sudamericano, la adopción de USDT se destaca al igual que ocurre en Venezuela, Bolivia, Turquía y otras economías que cuentan con una moneda nacional debilitada.

El fenómeno confirma que las stablecoins dejaron de ser un instrumento marginal para convertirse en una herramienta central de ahorro en contextos de alta inestabilidad monetaria.