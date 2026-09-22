El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios
22.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.560 este martes 22 de septiembre y financieros cerraron en alza
El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) bajó $0,54 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.533,69.
Por otro lado, el dólar cripto opera estable, a $1.597,01.
"El dólar financiero vuelve a marcar la diferencia: mientras el MEP se mantiene cerca de $1.534, el CCL supera los $1.600 y amplía la brecha", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Los futuros, por ahora, muestran escasa presión devaluatoria para los próximos meses".
El dólar blue se consigue hoy a $1.560 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP avanzó $1,09, a $1.535,00.
El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió $2,29, a $1.600,04.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.995,50.
En tanto, el dólar mayorista ganó $1, a $1.515.