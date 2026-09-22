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El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios

Marcelo Trovato de Pronóstico Bursátil destaca que los futuros del dólar no evidencian presión devaluatoria.

Dólar CCL superó $1.600 y el MEP se mantuvo en $1.535, marcando diferencia frente al oficial, que bajó a $1.533,69.

El dólar blue subió $5 y alcanzó los $1.560 en el microcentro porteño.

El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) bajó $0,54 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.533,69.

Por otro lado, el dólar cripto opera estable, a $1.597,01.

"El dólar financiero vuelve a marcar la diferencia: mientras el MEP se mantiene cerca de $1.534, el CCL supera los $1.600 y amplía la brecha", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Los futuros, por ahora, muestran escasa presión devaluatoria para los próximos meses".