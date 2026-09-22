La criptomoneda número dos por capitalización no registró variaciones en 24 horas. Qué pasó con otras divisas digitales y dólares cripto

La red Ethereum, lanzada en 2015 por Vitalik Buterin, impulsa el ecosistema Web3 mediante contratos inteligentes que permiten operar dApps sin intermediarios.

El mercado global de criptomonedas registra un valor de u$s2,93 billones, con Bitcoin liderando la dominancia con un 59,21% frente al 11,44% de Ethereum.

Ethereum cotiza a u$s2.748,31 este martes, alcanzando una capitalización de mercado de u$s335.487,65 millones tras una suba diaria del 0,02%.

Este martes, Ethereum, logró una capitalización de u$s335.487,65 millones, tras experimentar un alza de 0,02% en las últimas 24 horas, operando a u$s2.748,31 en la plataforma de Binance.

Este martes 22 de septiembre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,93 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.734 monedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales creció un 0,73% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,21%, seguido por Ethereum con un 11,44%. El resto suma un 29,35%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha martes 22 de septiembre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s86.516,71 (0,60%)

Ethereum: u$s2.748,31 (0,02%)

BNB: u$s787,92 (-1,29%)

Ripple: u$s1,57 (4,49%)

Solana: u$s117,92 (0,47%)

Cardano: u$s0,25 (2,83%)

Polkadot: u$s1,18 (0,27%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,95%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este martes 22 de septiembre, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $138,90 millones

Ethereum: $4,41 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.520,09

Solana: $189.028,10

Cardano: $401,37

Polkadot: $1.897,68

Dogecoin: $159,46

Polygon: $173,83

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al martes 22 de septiembre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.595,80

DAI: $1.602,60

USDC: $1.596,40

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, ha sido una de las plataformas blockchain más revolucionarias en la historia de las criptomonedas.

Mientras que Bitcoin se centró exclusivamente en la creación de una moneda digital descentralizada, Ethereum fue más allá, proponiendo la posibilidad de ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) que funcionan a través de contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se activan cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que elimina la necesidad de intermediarios y aporta mayor seguridad y eficiencia a las transacciones.

Ethereum nació de un financiamiento colectivo en 2014, lo que permitió la creación de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido clave para su funcionamiento, pues no solo posibilitan el intercambio de valor, sino que también han permitido la creación de aplicaciones en sectores como la salud, la educación, las finanzas y la logística, transformando así múltiples industrias.

Uno de los avances más importantes de Ethereum ha sido la popularización de la tokenización de activos.

Las stablecoins, que están respaldadas por monedas tradicionales, ofrecen una alternativa más estable a las criptomonedas volátiles.

Además, los NFT han cambiado la forma en que las personas interactúan con el arte y los coleccionables digitales, permitiendo la compra y venta de bienes digitales únicos.

A través de la Ethereum Virtual Machine (EVM), otras plataformas, como BNB y Avalanche, han podido desarrollar sus propias redes, basadas en la tecnología de Ethereum.

Las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han mejorado la escalabilidad de la red, permitiendo transacciones más rápidas y de menor costo, lo que ha aumentado la eficiencia de la plataforma.

Ethereum también ha sido fundamental en la creación de la Web3, una nueva Internet descentralizada que otorga mayor control a los usuarios sobre sus datos y actividades en línea.

La Web3 promueve la autonomía, la privacidad y la transparencia, eliminando a los grandes intermediarios que han dominado la web tradicional.