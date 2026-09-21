El fondo no invierte directamente en BTC, sino que busca generar distribuciones mensuales en reales con cobertura cambiaria frente al dólar

Este ETF no replica el precio de Bitcoin, pero ofrece renta mensual en reales, consolidando a Brasil en criptoactivos.

OranjeBTC impulsó el DIGY11, que debutó en B3 a R$10,04. Su cartera concentra el 74,29% en acciones de Strategy.

Brasil lanzó el ETF DIGY11 en B3, invierte en acciones de firmas con Bitcoin y busca renta mensual con cobertura cambiaria.

El fondo ETF DIGY11 -que ya opera en la Bolsa de São Paulo (B3)– no invierte directamente en Bitoin (BTC), sino que busca generar distribuciones mensuales en reales con cobertura cambiaria frente al dólar.

Se trata de un producto que ofrece ganancias a través de acciones preferentes de compañas con grandes reservas de Bitcoin (BTC), como Strategy y Strive.

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El DIGY11, impulsado por OranjeBTC, la empresa con la mayor tesorería corporativa de Bitcoin en Latinoamérica, debutó el 15 de septiembre en la B3 con un valor inicial de 10,04 reales por participación.

La cartera está altamente concentrada en las acciones preferentes STRC de Strategy, que representan el 74,29% de los activos, y en SATA de Strive, con 4,88%.

El resto del portafolio corresponde a efectivo en reales y a márgenes destinados a la cobertura cambiaria.

A diferencia de los ETF al contado de Bitcoin, DIGY11 no replica el precio de la criptomoneda; se apoya en instrumentos financieros emitidos por compañías que mantienen BTC en sus balances.

Brasil sorprendió con un ETF que combina Bitcoin, rentas en reales y cobertura cambiaria. (Imagen creada con IA)

Estas acciones preferentes ofrecen rendimientos variables: Strategy comunicó una tasa anualizada del 12% con pagos quincenales, mientras que Strive realiza distribuciones mensuales.

El fondo busca proporcionar una renta mensual en reales, con una referencia de rendimiento equivalente al CDI brasileño más entre 3 y 5 puntos porcentuales.

La cobertura cambiaria está diseñada para limitar el impacto de las variaciones entre el dólar y el real, lo que lo convierte en un vehículo atractivo para inversores locales que buscan exposición indirecta a Bitcoin sin asumir la volatilidad directa del activo.

La gestión del portafolio está a cargo de 3R Investimentos, mientras que el índice de referencia fue diseñado por MarketVector, parte del grupo VanEck. Además, el Banco Itaú BBA actuó como estructurador y distribuidor de la emisión, y el Banco Daycoval asumió la administración fiduciaria.

OranjeBTC, que ya había consolidado su posición como la mayor tesorería corporativa de Bitcoin en la región, busca ahora ofrecer un producto regulado que combine exposición a la economía digital con ingresos periódicos.

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En términos regulatorios, recientemente la Resolução BCB 584/2026 del Banco Central de Brasil amplió las medidas de prevención de fraudes y estableció una retención cautelar de hasta 24 horas en transferencias superiores a u$s10.000 hacia entidades extranjeras o billeteras de autocustodia.

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