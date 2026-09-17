Con un incremento del 3,13% en las últimas 24 horas, la cuarta criptomoneda sigue al alza. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Bitcoin domina con 58,63% de un mercado cripto global con u$s2,63 billones de capitalización.

XRP subió 3,13% a u$s1,30; el mercado de criptomonedas creció 2,22% este jueves.

Este jueves, XRP experimentó un aumento de 3,13%, ubicando su precio en u$s1,30 y llevando su capitalización de mercado a u$s81.988,05 millones, según el panel de Binance.

El jueves 17 de septiembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,63 billones, según el panel de CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 2,22% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 58,63%, Ethereum ocupa un 11,46%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,91%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al jueves 17 de septiembre, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s76.794,73 (1,49%)

Ethereum: u$s2.470,23 (3,44%)

BNB: u$s729 (2,30%)

Ripple: u$s1,30 (3,13%)

XRP: u$s101,40 (4,47%)

Cardano: u$s0,20 (5,57%)

Polkadot: u$s1,07 (10,03%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,73%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este jueves 17 de septiembre:

Bitcoin: $122,92 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.088,52

XRP: $162.175

Cardano: $324,38

Polkadot: $1.713,13

Dogecoin: $131,38

Polygon: $158,66

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al jueves 17 de septiembre son los siguientes:

USDT: $1.596

DAI: $1.599,22

USDT: $1.595,90

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, bajo el respaldo de Ripple. Su principal enfoque es mejorar la eficiencia y reducir los costos de los pagos internacionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería. Su algoritmo de consenso, conocido como "RippleNet", procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más rápido y económico.

Con el apoyo de Ripple, XRP se ha convertido en una herramienta utilizada por bancos e instituciones para facilitar pagos internacionales rápidos.

Aunque críticos cuestionan su centralización, XRP sigue siendo una opción confiable y efectiva. Ripple invierte continuamente en la mejora de su seguridad y rendimiento.

Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP se mantiene como una criptomoneda influyente en los pagos internacionales.