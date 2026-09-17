En las últimas 24 horas, la criptodivisa más relevante subió un 1,46%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Para invertir de forma segura, la CNV recomienda operar en exchanges registradas como PSAV, que permiten fondeo con pesos mediante cuenta virtual.

El mercado cripto total creció 2,16% este jueves, con Bitcoin ostentando una dominancia del 58,62% frente a Ethereum y otras criptomonedas líderes.

Bitcoin cotiza a u$s76.757,99 tras subir 1,46% en las últimas 24 horas, consolidando una capitalización de mercado global de u$s1,54 billones.

Con una capitalización de mercado de u$s1,54 billones, Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, subió 1,46% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s76.757,99 este jueves, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap registra este jueves 17 de septiembre un total de u$s2,63 billones en capitalización de mercado para más de 39.699 criptomonedas.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas creció un 2,16% en las últimas 24 horas. Bitcoin alcanza un 58,62% de dominancia del mercado cripto, Ethereum un 11,45%, y las demás criptomonedas un 29,93%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 17 de septiembre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s76.757,99 (1,46%)

Ethereum: u$s2.468,07 (3,33%)

BNB: u$s729,14 (2,36%)

Ripple: u$s1,31 (3,18%)

Solana: u$s101,32 (4,36%)

Cardano: u$s0,20 (5,63%)

Polkadot: u$s1,07 (9,40%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,84%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al jueves 17 de septiembre:

Bitcoin: $122,78 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.093,36

Solana: $162.586,30

Cardano: $325,46

Polkadot: $1.701,70

Dogecoin: $131,62

Polygon: $157,34

En otro orden, este jueves 17 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.595,20

DAI: $1.600,19

USDC: $1.596,30

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

El primer paso para adquirir criptomonedas en Argentina es abrir una cuenta en una exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras firmas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite fondear la cuenta mediante transferencias en pesos para adquirir criptomonedas.

Después, basta con elegir la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges aceptan tarjetas de crédito como método de pago, integrando servicios como Mercado Pago.

Además, permiten intercambiar activos digitales y enviarlos a otras billeteras utilizando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

Este método permite el uso de medios de pago variados, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es importante verificar la reputación del vendedor antes de concretar la operación.

Por último, los expertos sugieren evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido objeto de denuncias de los usuarios.

La ausencia de medidas de seguridad en estas plataformas puede exponer a los usuarios a fraudes y robos de información.